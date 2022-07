Pinoy athletes, panalo sa European sports competitions

MILAN- Sunod-sunod na karangalang hatid ng mga atletang Pinoy matapos magwagi sa iba't ibang sports competitions sa Europe. Hiling ng mga atleta ang dagdag na suporta para mas mapabuti pa ang kanilang pagsabak sa ibang mga pandaigdigang kompetisyon.

CZECH REPUBLIC

Sa Czech Republic, makasaysayan ang pagkapanalo ng 21-anyos na motorbike racer na si Troy Alberto. Siya ang kauna-unahang Filipino racer na sumabak at nanalo sa Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) o German International Motorcycle Championship sa Most, Czech Republic.

Ito’y matapos niyang makuha ang kanyang unang World Championship point sa Misano, Italy. Hindi na napigilan ang pag-arangkada ni Alberto sa racetrack at nakuha ang ikatlong pwesto noong June 26.

“Aside from it being very historical knowing that I’m the first to do a lot of things this year first to be in the World Championship as a Filipino, first to be a podium scorer aside from that it’s been really an enjoyable experience,” sabi ni Troy Alberto, International Filipino Motorbike Racer.

Hindi man ganun kasikat ang motosport sa Pilipinas. Umaasa si Alberto na mas maraming Pilipino ang susuporta at magkakaroon ng interes lalo pa't unti-unti nang nakikila ang Filipino racers gaya niya sa international motosport scene.

“Motorsport isn’t the biggest sport yet in the Philippines and yung focus is still on other sports but I hope that we can get more interest into it, especially since we have more and more racers who have been competing internationally,” sabi ni Troy Alberto, International Filipino Motorbike Racer.

GERMANY

Sa Germany, ayaw naman paawat sa paghakot ng karangalan ang Olympian at Asian pole vault record holder na si EJ Obiena.

Mula SEA Games sa Vietnam, sunod-sunod na gintong medalya ang nasungkit ni Obiena sa magkakaibang pole vaulting events sa Europa.

Nakuha ni Obiena ang pang-anim niyang medalya sa katatapos na jump and fly meet sa Germany noong July 3. Ayon sa social media page ni Obiena tuloy ang laban para sa Pilipinas at pag-abot ng tagumpay sa tulong ng determinasyon at gabay ng Diyos!

SWEDEN

Sa Sweden, wagi sa International Bowling Federation under 21 World Championships sina Marc Dylan Custodio at Stephen Luke Diwa sa Helsingborg, Sweden noong June 29. Unang beses manalo nina Custodio at Diwa sa International Bowling Competition at nakuha ang ikatlong pwesto.

“It’s my first time winning abroad po in a world setting what I can say about this po before I won I thought I wasn’t qualified po so after the win po feeling ko mas kaya ko talaga, may mas malaking confidence na po ngayon.” sabi ni Marc Dylan Custodio, Filipino Junior Bowler.

“This is my first medal in an international competition and ang saya na nanalo ang Philippines,” sabi ni Stephen Luke Diwa, Filipino Junior Bowler.

Karangalan para sa Pilipinas at inspirasyon naman para sa mga kababayan.‘Yan ang hatid nina Obiena, Alberto, Custodio at Diwa. Dala ng bawat isa ang puso at tapang ng atletang Pilipino.

