Minamalas nga ba ang Pilipinas ngayong taon pagdating sa larangan ng boxing?

Noong nakaraang weekend, natalo ang natitirang kampeon ng Pilipinas na sa Mark Magsayo via split decision sa kanyang WBC featherweight title defense kontra Rey Vargas.

Bago pa man siya natalo, natanggalan din ng korona ang iba pang mga boxing champion ng Pilipinas pagpasok ng 2022.

Nariyan si Jerwin Ancajas, si John Riel Casimero, si Nonito Donaire Jr., at Rene Mark Cuarto.

Natalo rin ang world title challenger na si Mark Barriga bago napuntusan ang boxing legend na si Donnie Nietes sa kanyang rematch laban kay Kazuto Ioka nitong Miyerkoles.

"Talagang medyo inaalat tayo ngayon. May mga circustances na minamalas tayo... In a span of 4 months, nalagas ang ating mga kampeon," ang sabi ng beteranong fight commentator na si Atty. Ed Tolentino.

"We started the year with 5 world champions... from February, until last Wednesday ubos ang ating mga kampeon."

Malaki raw ang naging papel ng pandemiya sa pagkatalo ng ilang mga boksingero natin.

"May mga boksingero tayo na, in a way were rusty, because of the pandemic. Walang boxing noong 2020, late 2021 pa nagsibalikan," aniya. "Jerwin Ancajas struggled to get his old form back. Mark Cuarto ang tagal na walang laban."

Nariyan din ang isyu ng edad para sa ilang mga Philippine champion. Sina Donaire at Nietes ay kapwa nasa dulo ng kanya kanyang karera.

"Sina Donaire and Nietes, swerte pa they were still able to contend for world titles. Age is a factor," sabi ni Tolentino.

Ang pagkatalo rin ni Nietes nitong Miyerkoles ay naghuhudyat din pagtatapos ng era ng 3 kings of Philippine boxing: Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Donnie Nietes.

Si Pacquiao ay nauna nang naretiro noong 2021 matapos matalo kay Yordenis Ugas.

"We had our version of the 3 Kings: Sina Donaire, Nietes and Pacquiao. Silang tatlo talaga ibang klase ang longevity," sabi ni Tolentino.

"You're talking about Pacquiao, 8 division titles. You're talking about Donaire, 4 or 5 division titles. You're talking about Donnie Nietes, 4 division titles. Ang hahaba ng career ng mga ito. Itong tatlo talaga ang nagdala."

Bagamat wala nang world champion ang Pilipinas, hindi ito ang katapusan ng Philippine boxing. May mga up and coming Filipino boxer na naghihintay lang break tulad nina Marlon Tapales na maaring lumaban para sa IBF junior featherweight title, Carl Jammes Martin, KJ Cataraja at maging si Eumir Marcial.

Ang kailangan lang daw ng mga Filipino fight fans, ani Tolentino ay maging pasensiyoso.

"A great world champion is not born overnight. We may not have a second Manny Pacquiao, malabo na po yan. But there is somebody special who will somehow keep boxing afloat," sabi niya.