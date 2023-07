Watch more News on iWantTFC

JAPAN - Sumabak sa 2023 Asian Triathtlon under 23 and Junior Championship ang mga atletang Pinoy nitong Hunyo 24 at 25 sa Gamagori ng Achi Prefecture Japan.

Pasok sa top ten ang national team. 7th place naman si Andrew Kim Remolino sa Men's under 23 class. Nakadagdag ng puntos ang kanilang pagsali sa Asian Triathlon para mag-qualify sa Summer olympics sa France sa susunod na taon.

“W e all competed well, kaming tatlong juniors super okay ang proteksiyon namin, same goes with bike and the run. I think super okay. Basta halos kaming lahat pasok sa top 15 and super big achievement na ‘ yun,” kwento ni Triathlete Gene Heart Ligaya Quiambao.

“T he race is super super fun, the water is super cool which helped me a lot in the bike...that was good,” sabi naman ni Triathlete Peter Sancho Del Rosario.

Ayon kay Head Coach Ani De Leon-Brown, nagbunga ng maganda ang pagsasanay ng mga atleta.

“ 5 out of 5 categories ay pumwesto tayo na nakapasok tayo sa top 10 lahat, so maganda naman ang resulta...yung standards natin kailangan natin taasan para makapag-podium po tayo in the future,” ani De Leon-Brown.

Sumali rin sa 40-44 age group category ang binansagang Philippine Iron Man na si Jethro Karl Ramos na nagtapos sa unang pwesto.

