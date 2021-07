Muay Thai fighter Phillip Delarmino at coach, stranded sa UAE

Stranded sa United Arab Emirates ang bagong World Muay Thai Council featherweight Asian title holder na si Philip Delarmino at coach nito.

Lumaban siya sa Dubai nitong Hunyo 25 pero may travel ban ang Philippine government sa mga nanggagaling sa United Arab Emirates at Oman kaya hindi sila agad na makauwi ng bansa.

Naipit sa Dubai ang bagong World Muay Thai Council featherweight Asian title holder na si Philip Delarmino at coach nitong Billy Alumino dahil sa ipinapatupad na travel ban ng Pilipinas laban sa mga biyaherong mula sa UAE at Oman para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Larawan mula sa World Muay Thai Council

Dalawang araw matapos lumaban at magkampeyon sa UAE, nag-empake na pauwi ng Pilipinas sina Delarmino at coach niyang si Billy Alumino pero hinarang sila pagdating sa airport.

“Supposedly June 27 uuwi po kami pero naharang kami sa airport. Aantayin lang namin na tatawagan kami para sa request namin\ kung approve for repatriation," sabi ni Alumino.

Sa kabila ng aberya, mataas pa rin ang morale ni Delarmino na binansagang "El Kapitan" matapos na talunin ang UAE athlete na si "Robinhood' Zakaria El Jamari.

“Masaya po. First time kong nanalo ng belt. Isa itong exposure sa international competition. Excited sana kaming makauwi. Gawa doon sa travel ban kaya hindi kami makauwi kaya nandito pa rin kami sa Dubai,” sabi ni Delarmino.

Kuwento ni Alumino, inaalagaan naman sila ng UAE Muay Thai and Kickboxing Federation mula hotel accommodation hanggang sa pagkain.

Umaasa ang dalawa na makakabiyahe na sa Hulyo 15 kapag ma-lift na ang travel ban o kaya ay makasama sa repatriation ng chartered flights.

Hindi naman tumitigil si Philip Delarmino sa pageensayo bilang paghahanda sa laban sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam sa Nobyembre. Larawan mula sa World Muay Thai Council

Sa kabila nito, tuloy ang ensayo ng 2019 Southeast Asian Games gold medalist para sa 31st SEA Games sa Vietnam sa Nobyembre.

“Si Philip kasi napaka-disiplinado sa training. I think that’s the number one criteria kung bakit nakuha niya itong belt na ito,” sabi ni Alumino.

Si Delarmino ay enlisted Philippine Navy at senior athlete sa national team Bagsik ng Pilipinas.



“Sa mga kababayan po natin sa UAE, sa Filipino community dito sa Dubai, nagpapasalamat po kami sa suporta nila at isa sila sa naging inspirasyon naming ni Coach Billy para manalo," sabi ni Delarmino.

Pero hindi lahat ng stranded sa UAE ay maayos ang sitwasyon.

Si Cris Estonlano may apat na buwan nang sumusubok na makauwi pero bigo kaya't nanganganib mawalan ng trabaho sa Pilipinas. Siya ay naka-visit visa at na-stranded na sa Dubai.

"Maya't maya po ako nagaabang ng balita kung makakauwi. Maya't maya rin po akong nag-e-email sa company na nag-aantay sa akin," sabi niya.

Apat na beses namang nakansela ang pag-uwi ni Arlene Echona kaya't pareho silang nanawagan sa gobyerno ng Pilipinas na alisin na ang travel ban.

“Lahat po ng desisyon ng government ay for the greater good. Pero sana bigyan din nila ng pansin 'yung mga taong walang kakayahan sa pag-sustain sa sarili nila. It's testing them financially, emotionally," sabi ni Estolano.

Samantala, meron namang chartered repatriation flights mula UAE ang gobyerno ng Pilipinas para sa gusto nang makauwi ng bansa. Ito ay sa Hulyo 12, 27 at 30, ayon sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate sa Dubai.

Prayoridad na makasama sa chartered flights ang mga pasyenteng walang medical insurance, mga buntis na nasa third trimester at walang insurance, pamilya na may kasamang bata, mga Pinoy na may expired o expiring visas at walang kapabilidad na mag-apply ng temporary visa sa UAE. -- Ulat ni Rachel Salinel

Para sa gustong magpalista sa flights, mag-email lamang sa:

PH EMBASSY ABU DHABI:

atn6abudhabi@gmail.com

KONSULADO SA DUBAI:

atn@pcgdubai.ae

Maaari rin i-check ang repatriation link ng embahada.

