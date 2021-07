Kaya bang patumbahin ni Pacquiao si Spence sa mas maagang round?

George Calvelo, ABS-CBN News / File Photo

Hindi nakaligtas ang boxing icon at future Hall of Famer na si Manny Pacquiao sa tanong kung kaya nitong tapusin ng mabilis ang laban kontra sa mas batang si Errol Spence Jr.

Sa kaniyang isinagawang virtual press conference, tumanggi si Pacquiao na magbigay ng prediksyon sa kanilang bakbakan ni Spence ngunit sinigurado niyang gagawin ang makakaya upang talunin ang mas malaki at wala pang talong katunggali.

“Hindi naman talaga ako nagpe-predict ng fight. Syempre I always believe God and asking guidance from God and strength. He is the one who [is] giving me ability and strength to accomplish all the things especially winning this fight,” paliwanag ni Pacman.

“Gawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kung may knockout man early or later round, ’yan ay pasalamat tayo sa Panginoon.”

Noong Mayo, inanunsyo ni Pacquiao ang pagbabalik niya sa loob ng boxing ring para sa nakatakdang laban kontra kay Spence sa Agosto sa Las Vegas.

Ipinaliwanag din niya ang muling pagsabak sa ibabaw ng lona kahit 42 anyos na siya. Aniya, masaya itong lumalaban dahil napagkakaisa umano nito ang sambayanang Pilipino.

Binigyang-diin din nito na kaya mas nais niyang kalabanin kahit mas malaki at bata sa kaniyang boksingero ay upang ipakita na hindi lamang siya sumasabak sa kung sino-sinong kalaban.

“Talagang passion ko po ’yang boxing. Bawat laban ko po hindi ko lolokohin ang mga tao dahil ganito, laro-laro lang [o] lalaban ako sa di boxer o fighter. Ayoko ng ganu’n. As a fighter, ’pag lumaban ako parang karangalan sa ating bansa,” pahayag ni Pacquiao.

“Ayan po isa sa mga dahilan ko kung bakit andito pa rin ako lumalaban dahil namimiss ko yung nakikita ang buong sambayanang Pilipino na nagkakaisa at sumusuporta sa isang adhikain -- karangalan sa ating bansa.”

Nang tanungin kong nais rin nitong harapin sa susunod si Terrence Crawford, hindi muna nagbigay ng eksaktong sagot ang Pambansang Kamao ngunit sinabi nitong maaaring hindi pa ang kanilang tapatan ni Spence ang kaniyang huling laban.

“God willing manalo tayo rito. I cannot say this is my last fight o meron pa. It could be pero one at a time lang muna tayo. Pray lang tayo sa Panginoon na lagi tayong bigyan ng malakas na pangangatawan,” sagot ng boksingero at ngayo’y senador ng bansa.

Tangan ni Pacman ang 62-7-2 win-loss-draw record tampok ang 39 knockouts habang nananatiling malinis ang kartada ni Spence sa 27 na laban.