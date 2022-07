Ayon kay Ato Ular, puspusan ang kaniyang paghahanda bago ang bawat laro kaya nagiging magaan ang adjustment niya sa PBA. PBA Media Bureau

Halos walang pumapansin kay Ato Ular nang sumalang siya sa PBA Rookie Draft.

Ilang teams ang umi-snub sa kanya hanggang sa napansin siya ng Blackwater na available para sa kanilang unang pick sa second round.

Tila hindi naman nagkamali ang Blackwater sa pagpili sa 6-foot-3 forward na galing sa Letran at walang kaabag-abag na nagpakitang-gilas para sa kanyang koponan.

Dalawang beses sa apat na panalo sa limang laro ng Blackwater ngayong season ay naging best player of the game si Ular.

Nitong Huwebes lang, kinailangan ng Blackwater ang isang buzzer-beating, banked shot ni Baser Amer para itakas ang Bossing sa 90-89 panalo kontra contender na Meralco Bolts, pero hindi magiging maganda ang resulta ng koponan ni head coach Ariel Vanguardia kung wala ang overall game ng hardworking forward na si Ular, na nagbuhos ng double-double performance.

Nagtala si Ular ng 19 points sa likod ng 7-of-13 shooting from the field at sumungkit ng 15 rebounds.

Maituturing ngang biggest steal of the draft itong si Ular at sa kasalukuyan, nangunguna sa usapan ng mga basketball expert bilang serious contender para sa Rookie of the Year sa kaagahan ng Season 47 ng PBA.

Para kay Ular, puspusan ang ginawa niyang paghahanda sa liga kung kaya naman tila hindi naging mahirap para sa kanya ang transition phase sa kanyang pagsabak sa big league.

“Nasanay lang siguro ako sa ibang liga,” said Ular. “At saka lagi kong pinaghahandaan kapag may game. Ang aga ko lagi sa court, nagshu-shooting na ako, naggi-gym na ako agad. Pinaghahandaan ko sila. Kung pinaghahandaan nila ako, mas pinaghahandaan ko pa sila.”

Sa kasalukuyan, may average na 14.4 points, 7.2 rebounds at mataas na 57% shooting from the field si Ular at ang impresibong numerong ito ang nagiging isa sa mga sandalan ng kanyang koponan sa solidong kampanya ngayong season