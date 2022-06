Nagsimula bilang bangko hanggang lumawak ang kaniyang papel sa ilalim ni Guiao sa NLEX, malayo-layo na rin ang narating ni Don Trollano. PBA Media Bureau

Kung mayroon mang isang bagay na dapat ipagpasalamat ang NLEX Road Warriors sa kanilang third win in five games sa kasalukuyang PBA Philippine Cup, ito ay ang walang takot na pag-take over ni veteran swing man Don Trollano sa kanilang laro kamakailan.

Hindi na siya ang dating Trollano na kilala natin, isang role player na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para makapasok sa laro. Hindi na rin siya iyong bangkong player na inilalagay sa reserve list, kagaya noong nasa national team noong 2018 kung saan nasa reserve list siya habang hinihintay ang posibleng pagpasok ni Jordan Clarkson para maglaro sa Asian Games.

Malayo-layo na rin ang narating ni Trollano.

Isa na siyang maituturing na key player. Dalawa sa tatlong panalo ng NLEX, si Trollano ang bumida para sa Road Warriors.

Isang game-winning jumper laban sa defending champion TNT kung saan binitbit niya ang NLEX tungo sa 90-89 panalo noong Hunyo 16.

At nitong Sabado lang, isang 19-point performance laban sa Meralco ang magpapatunay kung gaano kakumportable si Trollano sa kanyang bagong papel sa Road Warriors.

“I feel like kaya ko ulit gawin. Wala si Kevin (Alas) sa loob, so I think ako na ’yung magti-take over. Nagka-cramps na kasi si Calvin (Oftana) during that time, sabi niya sa akin eh. Ako na lang talaga eh. Wala kaya akin na,” said Trollano.

“Sa amin kasi, ang mindset namin, hindi kami puwedeng matalo ng dalawang beses. Bababa kami sa standings, especially nanalo yung Blackwater, so nasa taas sila. Kung matalo kami, bababa kami baka mahirapan kaming makahabol.”

Sang-ayon naman si Guiao at pabirong sinakyan ang hirit ng kanyang long-time player.

“Mabuti na lang and’yan si Don. Tinake-over niya talaga ’yung laro. Wala tayong magagawa. Pinatabi niya si Kevin at saka si Calvin, siya na lang daw. So binigay namin ’yung bola sa kanya,” dagdag pa ni Guiao.

Pero seryoso si Guiao na patunayan kung gaano ka-importante si Trollano na itinuturing niyang isa sa mga closers ng kanyang koponan.

“He knows his role better. ’Yung kumpiyansa niya mataas. Alam niyang inaasahan na siya ng team ngayon. Hindi na siya basta role player lang. I think being able to understand that, adds to his effectivity as a player,” dagdag pa ni Guiao.