Tanong kay coach Victolero: Nasaan si Calvin Abueva?

Wala si Calvin Abueva sa Japan, kung 'di nasa sa Gapan, Nueva Ecija.

Ito ay ayon kay Magnolia coach Chito Victolero.

Sabi pa nito, nakapagpraktis pa nga sila nitong mga huling araw kasama si Abueva bago i-serve ng huli ang one-game suspension na ipinataw sa kanya.

"Si Calvin, nagpapahinga sa Gapan, sa Nueva Ecija siya. Doon siya nanonood," ani Victolero matapos manalo ng Hotshots kontra Phoenix, 95-77, nitong Biyernes.

Matatandaang pinagmulta at sinuspinde ng PBA si Abueva pagkatapos ng kanyang unsportsmanlike conduct sa laro nila laban sa Barangay Ginebra nitong nakaraang Linggo.

Na-eject siya sa game nang mapituhan ng pangalawang technical foul. Sa sama ng loob, nagsabi umano siya ng "Japan! Japan!” at “Bye, PBA!” habang palabas ng MOA Arena.

Pero nilinaw naman ni Victolero na nasa Pilipinas pa ang kanilang kotrobersyal na player.

"He's in practice yesterday at saka noong isang araw. Actually nagpakain pa nga si Calvin sa amin," aniya.

Tiwala naman ang coach na may mapupulot na aral si Abueva sa pangyayari.

"Sabi nga, lahat tayo nagkakamali dala ng emotions, sometimes. We will learn from that. I talked to him. Importante patience lang. Importante natututo siya sa mga nangyayari sa kanya.," aniya.