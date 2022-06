Matinding gigil ang naramdaman ng RSG Philippines sa pagkapanalo ng titulo sa katatapos lang na Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Bukod kasi sa mga nagdududa sa kanila, matindi umano ang panunuya o pag-taunt sa kanila ng mga audience members sa Malaysia, na kung saan marami ay mga taga-suporta ng kalabang RRQ Hoshi, o kaya mga nais na sanang putulin ang dynasty ng Pilipinas sa international ML:BB scene.

Kaya naman sa oras na masira ang base ng RRQ Hoshi noong Game 4 ng Grand Finals ay agad sinugod ni Nathanael "Nathzzz" Estrologo ang kanilang trophy -- nang naka-medyas lang.

FINAL: It’s sweet revenge indeed for RSG Philippines as they sweep RRQ Hoshi for the #MSC2022 title!



They sweep Indonesia’s RRQ, 4-0 to seal back-to-back MSC titles for the Philippines. @ABSCBNNewsSport pic.twitter.com/fjOUgLZIpy