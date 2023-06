PANOORIN: Special Olympics World Games sa Berlin

BERLIN - Simula na ng Special Olympics World Games sa Berlin. Full force ang suporta ng former Dallas Mavericks MVP Awardee na si Dirk Nowitzki sa Special Olympics 2023 sa Berlin. Ang Special Olympics World Games ay nagsisimula nitong June 17 hanggang June 25.

Ito’y nilahukan ng mga atleta na nagmula sa 190 bansa. Ang torneo ay may 26 na uri ng sports. Nagpadala ang Pilipinas ng isang delegasyon na pinangungunahan ng Olympian at eight-time gold medalist na si Akiko Thompson-Guevara bilang national chairperson at pangulo ng organisasyon sa Pilipinas.

Ang mga Pilipinong atleta ay sina Cristine Guimbalibot (Bocce), Flordeliza Baento (Athletics), Jo-Fhrey Parcarey (Bocce), Kamille Tingzon (Bocce), Marco Gaite (Athletics), Noel Celwyn Cartera (Swimming), Princess Feliz Garcia (Swimming), at si Robert Andrew Cunanan (Bocce).

Narito ang pahayag ni Dirk Nowitzki kanina sa ginanap na press conference sa Berlin:

