Hanga si NLEX coach Yeng Guiao sa mental toughness ni Kevin Alas kahit ba napapagalitan ito — “Ibang klase si Kevin,” ani Guiao. PBA Media Bureau

Pangkaraniwan na ang “tough love basketball” sa NLEX Road Warriors kung saan mabubulyawan at mamumura ni coach Yeng Guiao ang mga players para disiplinahin.

Tough love ang tawag nila sa basketball philosophy na ito kung saan mas napapalakas at napapagaling ni Guiao ang kanyang koponan.

Muli itong nasaksihan sa laban ng Road Warriors kontra defending champion TNT Tropang Giga kung saan dumaan sa butas ng karayom ang koponan ni Guiao bago maitakas ang 90-89 na panalo kontra sa kanilang karibal na kilala bilang flagship squad sa MVP stable.

Pero isang bagay lang ang iniisip ni Guiao at ang kanyang mga bataan at iyon ay makabalik sa winning track.

Bago makuha ito, alam ni Guiao na hindi sila kailangan mag-aksaya ng bawat pagkakataon. Napakaliit lang ng kanilang margin for error, wikanga.

Kaya nang magbigay ng ill-advised lob pass si Kevin Alas kay sophomore forward Calvin Oftana sa isang 2-on-1 fastbreak play, galit na galit si Guiao na hinarap ang kanyang premyadong point guard.

Walang nakakaligtas sa talas ng pananalita ni Guiao, superstar man o bangko.

Alam ni Alas na nagkamali siya at deserve na mapagalitan.

“Si Coach Yeng, kahit masama nilalaro ko, he kept me inside the court,” sabi ni Alas. “I don’t know if you guys remember nu’ng fourth quarter, nagbigay ako ng lob pass kay Calvin, nag-turnover. Of course, Coach Yeng was so mad at me. Of course, understandable. He expects a lot from me. It’s after nakabawi ako. So I used it as a motivation nung napagalitan.”

Pero patuloy pa rin si Guiao sa pagtitiwala at pagbibigay kumpiyansa sa kanyang mga players, maski makatikim sila ng mura sa kaniya.

Kilala ni Guiao si Alas bilang isang matapang na player, di lang sa kaniyang pangangatawan kundi sa kaniyang mentalidad.

Dalawang beses nagkaroon ng ACL injury si Alas, kung saan dumaan ito sa operasyon, pero nakabalik pa rin at patuloy na nagpapakita ng high level of basketball.

Nitong Huwebes laban sa TNT, naglaro na naman si Alas kahit pa may iniindang fractured nasal. Kinailangang magsuot ng protective mask sa laro ang second-generation player.

“Actually naligo ng mura sa akin ’yan kanina. ’Yung isang fastbreak namin na it could have been an easier way, kaso ni-lob pass niya kay Calvin (Oftana). Nawala ’yung bola. Pero after that, gumanda pa lalo ’yung laro niya. So, it’s a tribute to his mental toughness. Player of a lesser caliber or lesser stuff, baka madi-discourage na or panghihinaan ng loob. Pero ibang klase si Kevin,” dagdag pa ni Guiao.