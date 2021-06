Mobile Legends: Tip ni MSC 2021 MVP Kelra para gumaling? 'Practice araw-araw'

MAYNILA - Malaki ang naging papel ni Grant “Kelra" Duane Pillas sa pagkamit ng titulo sa Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup.

Sa katunayan, sa kaniya nanggaling ang mga importanteng play sa Game 5 kontra Blacklist International, na nag-uwi sa kanila ng titulo.

Ang tip ni Kelra para sa mga gustong gumaling: "Practice lang po araw-araw."

Ngayong 2021 unang sinalang si Kelra sa MPL bilang gold laner, at nanalo bilang Rookie of the Year sa kaniyang naging papel sa pagkatanggal ng ilang malalaking koponan tulad ng Bren Esports at Aura PH sa MPL - Philippines Season 7 playoffs.

Agaw-pansin sa kaniya ang kaniyang pamatay na Harith, at ang Chang'e na nag-uwi sa kanila ng titulo bilang hari ng Mobile Legends sa Southeast Asia.

Aminado si Kelra na hindi niya inakalang siya ang gagawing MSC MVP.

"Akala ko, si Ch4knu (Joshua “Ch4knu” Mangilog) ang MVP," aniya matapos ang kanilang laban kontra Blacklist International.

Likas din para kay Kelra ang maging emosyonal sa tuwing nananalo sila sa mga malalaking laro.

"Hindi ko inexpect na papasok kami kasi first time ko lang sa MPL noon," sagot niya.

Sa iskor na 4-1 nanalo ang Execration kontra sa Blacklist International, na tila pagbawi sa kanilang pagkatalo sa MPL - Philippines.