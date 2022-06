Mahirap ang daang tinatahak ng isang journeyman. Tila walang tiyak na direksiyon at mistulang walang permanenteng mapupuntahang koponan.

Pero hindi ito hadlang para kay veteran center Yousef Taha na maglalaro sa kanyang ika-walong koponan – ang Blackwater Bossing.

Siyam na beses sa loob ng 10 taon, nagpalit-lipat ng koponan si Taha. Palipat-lipat, papalit-palit.

Tila nakakapagod na ang buhay ng isang journeyman at may negatibong epekto sa pandinig ng mga basketball fans.

Sanay na si Taha na marinig ang ganitong bansag sa kanya at may ibang kahulugan sa kanya ang pagiging journeyman sa liga.

“I don’t take it in a bad way,” sabi ni Taha, isang Filipino-Palestinian center, na naglaro ng played college ball para sa Mapua Cardinals, sa kaniyang eksklusibong interview sa ABS-CBN News. “A lot of people look at it as a bad thing, but the good thing about it is other teams do want me and on top of that, it’s a business. I don’t take anything personal. You just have to keep moving forward. It’s always a possibility that anyone of us can be traded. It’s part of the business. I take it as a god thing.”

Para kay Taha, malaking tulong ang ibinigay na oportunidad ng Alaska noong nakaraang taon.

Hindi nagawang makapaglaro ni Taha sa unang bubble tournament ng PBA noong Year 2020, kaya naman naghanda talaga siya sa kanyang pagbabalik sa liga matapos tawagin ng Alaska para maglaro sa kanila noong nakaraang taon.

Nakapaglaro siya ng limang beses sa Alaska sa Philippine Cup, kung saan Malaki ang kaniyang ipinakitang improvement at nag-average ng kanyang pinakamalaking production average sa PBA na 11.4 points at 9.6 rebounds kada laro.

Sa nakaraang Governors’ Cup naman kung saan may mga imports ang mga koponan, nag-averaged si Taha ng 6.6 points and 4.6 rebounds.

Bago magumpisa ang season, nakipag-trade ang Converge, na siyang bumili sa franchise ng Alaska at ang pinakabagong team sa liga, at tinarget nila ang ninth overall pick ng Blackwater at ang hiningi naman ng Bossing ay ang sentrong si Taha.

Handa na si Taha sa panibagong journey ng kaniyang career.

Para naman kay Bossing head coach Ariel Vanguardia, Malaki ang maitutulong ni Taha para sa kanilang koponan.

Nagpalaki ng line up at mas nagpabata ang Blackwater.

Bukod kay Taha, kinuha rin ng Bossing ang mga free agent big men na sina James Sena at Rey Publico samantalang tinarget ng koponan ang 6-foot-7 Fil-Am rookie na si Brandon Ganuelas-Rosser bilang kanilang top overall pick.

Nagdagdag rin ng dalawa pang forwards ang Blackwater galing sa Rookie Draft na sina Mark Dyke (11th overall pick) at Ato Ular (13th overall).

Si Dyke ay isang 6-foot-3 athletic forward na naglaro sa La Salle ilang taon na ang nakalipas, pero sumalang rin sa Manila Stars sa MPBL kung saan team consultant si Vanguardia.

Si Ular ay isang 6-foot-4 athletic big man na naglaro sa Letran at naging bahagi rin ng Marikina Shoemasters sa MPBL.

Nasa koponan pa rin ang kanilang premyadong forward na si Barkley Ebona.

Pero excited si Vanguardia na makita kung ano pang puwedeng ilabas ni Taha at sa ensayo pa lang, mayroon nang label sa kanya ang kaniyang mga teammates.

“Kung tawagin siya Jokic Taha,” dagdag pa ni Vanguardia. “Every time he makes a good pass, yun ang itinatawag sa kanya ng mga teammates niya.”

Nakita ni Vanguardia ang malaking improvement ng kaniyang bagong sentro na malaki ang pagkakaiba nung mga unang taon nito sa liga.

“Matured na siya. Unlike before, maangal siya at impatient. Malaking tulong siya para sa team,” dagdag pa ni Vanguardia.