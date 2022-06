Nonito Donaire sa isa sa kaniyang mga laban. Mula sa Instagram page ni Donaire

Naunahan si Nonito Donaire Jr. kaya bumagsak sa rematch niya laban kay Naoya "Monster" Inoue, ayon kay boxing legend Gerry Peñalosa.

Ayon kay Peñalosa, estratehiya talaga ni Donaire na makipagsabayan ng suntok kay Inoue lalo na at sa mismong bansa ng Hapones ginawa ang laban.

"I think isa sa mga plano ni Donaire na makipagpalitan, of course nasa teritoryo ng kalaban. It's either ikaw o ako," sabi ng dating 2-division world champion sa panayam kay Quinito Henson sa PlayitRightTV.

"It so happened na naunahan tayo."

Natalo si Donaire kay Inoue matapos makipagsabayan sa mas batang Hapones sa loob ng dalawang rounds. Naunang napabagsak ni Inoue ang 39-anyos na Fil-Am gamit ng right straight bago mag-ring ang bell sa first round.

Kumunekta ng mabibigat na left hooks ang Hapones sa second round kung saan bumagsak si Donaire sa pangalawang pagkakaton. Dito na itinigil ng ni referee Michael Griffin ang laban.

Sa palagay ni Peñalosa, gusto talagang pabagsakin ni Donaire si Inoue base sa pinili niyang "puncher's gloves" para sa laban.

Gumamit ng Everlast gloves si Donaire, samantalang si Inoue naman ay nagsuot ng Cleto Reyes gloves. Parehong "maliit na klase" ang mga brand ng gloves na ginamit para daw mas malaki ang pinsala sa makakalaban nila.

"Nagrisk talaga siya eh, 'Suntukan na tayo.' Napansin natin 'yung kumukuha si Donaire ng gloves, gusto niya ng maliit. It means kumpyansa siya sa sarili niya," ayon kay Peñalosa.

Hawak na ngayon ni Inoue ang WBC, IBF at WBA bantamweight belts.

Bagamat bigo si Donaire, kahanga-hanga naman ang tapang na ipinakita nito, sabi ni Peñalosa.

"Pero like what I've said before, I'm proud kay Filipino Flash. Talagang nakipagpalitan," aniya.

Ayon kay Peñalosa, may maibubuga pa si Donaire kahit pa 39-anyos na siya.

Kayang kaya raw nitong talunin and WBO champion na si Paul Butler.

"If I have the chance, the power. I'll make Donaire fight Butler. He can beat Butler easy," sabi ni Peñalosa.