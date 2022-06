Mga bakbakan sa PBA, mapapanood abroad sa iWantTFC

MANILA, Philippines -- Mapapanood na sa iba't ibang dako ng mundo ang mga bakbakan sa hardcourt ng PBA dahil ipapalabas na sa iWantTFC ang mga laro ng liga simula Hunyo 9.

Matapos ang patuloy na pagpapalabas ng mga laro sa UAAP abroad, nakipag-ugnayan muli ang ABS-CBN Global at Pilipinas Global Network Limited (PGNL) para ihatid ang ika-47 na season ng PBA sa mga iWantTFC subscribers live and on-demand sa labas ng Pinas maliban sa U.S.

Tampok muli sa 2022–23 season ng longest-running professional basketball league sa Asya ang 12 koponan, kabilang ang bagong sali na Converge FiberXers, na magtatapatan para maiuwi ang mga tropeo sa Philippine Cup, Commissioner's Cup, at Governor's Cup.

Alamin kung maidedepensa ng TNT Tropang Giga ang kanilang titulo sa Philippine Cup kontra sa mga powerhouse team at ilang mga koponang kayang makipagsabayan sa kanila. Magbubukas naman muli ngayong taon ang Commissioner's Cup habang handa namang i-depensa ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang trono sa nagdaang Governor's Cup.

Maliban sa season opener nito at ilan pang mga nagdaang laro on-demand, ipapalabas live ang double-header nito ngayong Huwebes, 5:15 p.m. Philippine time, tampok ang bakbakan ng TNT Tropang Giga at Blackwater Bossing, na susundan naman ng tapatan ng Rain or Shine Elastopainters kontra Northport Batang Pier.

Pakatutukan sina Scottie Thompson, Robert Bolick, Paul Lee, June Mar Fajardo, at ilan pa sa mga paborito ninyong manlalaro sa PBA Season 47, na mapapanood live at on-demand sa iWantTFC Premium para sa mga viewer at subscriber sa labas ng bansa maliban sa U.S.

Libre rin itong mapapanood ng isang buwan para sa mga bagong Premium user.

Maaaring i-access ang iWantTFC sa website nito (iwanttfc.com) o sa official app nito sa iOS, Android, at smart devices tulad ng VEWD, ROKU, Amazon Fire, at sa ilang Android smart TVs.