PBA ‘eldest statesman’ na si Rafi Reavis may ibubuga pa

Maraming taon na rin naging malaking bahagi si veteran big man Rafi Reavis ng mga PBA championship.

Naging miyembro siya ng tatlong koponan kung saan nanalo siya ng kampeonato ng 11 isang beses, kabilang ang pito sa dating Purefoods franchise; dito nakapag-grand slam pa siya noong 2014.

Dito niya nasaksihan kung paano nagbago ang istilo ng laro at takbo ng koponan sa magkakaibang henerasyon ng mga player.

“It’s evolved tremendously,” sabi ni Reavis sa eksklusibong panayam sa ABS-CBN News.

“We’ve seen guys come and go, the likes of PJ Simon, the Roger Yaps before, the (Marc) Pingris’, the James (Yap) era, and I’m still here. I’ve played a lot with those guys, Rey Evangelista, all those guys.

“So now, it’s like we have a new breed of guys, but we also maintained a core that we have for a long time as well and I think it helps. It helps that we have guys who have the experience and it’s something that we can share with the younger guys coming in. But, we retained the same values, but at the same time, we have evolved. We’ve evolved a lot, because now, it’s a different style of play. Everybody has adapted to that.”

Magka-45 na sa Hulyo si Reavis. Kulang na lang, sabihin na “he’s no spring chicken.” Pero wala siyang balak huminto sa paglalaro at naka-focus siya sa paggabay ng kanyang koponan ngayon.

“Well, right now, no. There’s no signs of slowing down, which is a blessing. Hopefully, it stays that way,” dagdag ni Reavis.

Pero hindi ibig sabihin na hindi niya pinakikinggan ang kaniyang katawan at alam niya na umuunti na rin ang tsansa niyang makipag-sabayan sa mas bata, mas malalaki, mas mabibilis, at mas magagaling na kalaban.

“I think three more years,” ayon kay Reavis. “I listen to my body, that’s No.1. But more than anything, I’m listening to Mr. (Ramon) Ang, our boss.”

Gusto ni Reavis na manataling maging malaking bahagi sa kampanya ng kanyang koponan – Magnolia Timplados Hotshots – kung saan ibinibigay niya ang kanyang 100 percent sa bawat laro.

Saad nito, ayaw niyang maging “paycheck player” na nakukuntento na lang sa paupo-upo at pa-easy-easy sa paglalaro.

“I don’t want to do that,” kumento ni Reavis. “That’s what I’m paid to do, to become valuable for my team. When it comes to that point, that I’m no longer valuable, it’s time for me to exit the door. But I’m still around, trying to mentor the guys, trying to help our team.”

Ayon kay Reavis, malaking bagay sa pananatili niya sa paglalaro na naging coach niya si Chito Victolero, ang kanyang dating teammate sa San Juan Knights na tinulungan nilang manalo sa MBA noong 2000.

“It helped me a lot. I think, honestly, if he hadn’t been the coach for this long, I probably be retired already,” ani Reavis. “Because Coach Chito, he brings a different aspect to the game. He uplifts the level of confidence of the players. He’s a player’s coach. He’s tested the battle, on the court and off the court as well. Just his understanding of the player and the role, I think it helps us a lot, not only me, but the rest of the team.”

Magbubukas na naman ang bagong season ng PBA at tutulak si Reavis sa kaniyang ika-21 season sa liga. Siya ang itinuturing na “eldest statesman” ng liga, pero hindi ito problema para sa beteranong big man.

Dahil sa kalaunan, gusto niyang makilala siya sa kaniyang dedikasyon sa propesyon niya bilang basketbolista at sa haba ng PBA career.