Hindi na mahalaga kay Jayson Castro ang mga pang-indibidwal na parangal; tanging mga kampeonato na lang ang motivation nito. PBA Media Bureau/file

Sa buong PBA career niya, TNT Tropang Giga lang ang kaisa-isang koponang nilaruan ni Jayson Castro.

Dito, nasaksihan ni Castro ang TNT winning culture mula pa noong pinangungunahan ito ni Jimmy Alapag, isa sa mga legends ng Tropang Giga.

Naging malaking bahagi si Alapag sa pag-usbong ng career ni Castro lalo na sa pagiging lider.

Sa kabuuan, pitong beses nag-champion si Castro, kabilang dito ang kanilang huling napanalunan – ang 2021 Philippine Cup.

Pero para sa beteranong guwardya na dalawang beses nahirang na pinakamagaling na point guard sa Asia habang naglalaro sa Gilas Pilipinas, hindi iniisip ng TNT na sila ang may tangan ng korona.

“First, we’re not thinking na defending champion kami. In fact, wala na nga dapat i-defend kasi last conference, natalo kami. Pero ’yung All-Filipino kahit na nanalo kami doon, never naming inisip na defending champion kami. Once na inisip namin ’yun, sobrang magri-relax kami,” sabi ni Castro sa ekslusibong panayam sa ABS-CBN News.

“Ang thinking namin is to get the championship again, kasi ’yun ang main goal namin, kasi alam namin kapag all-Filipino. Malaki ’yung chance namin. Kasi ’yung depth ng bench namin, kaya naming maglaro hanggang 12-man deep, unlike other teams.”

Noong nakaraang taon, nasaksihan ni Castro at ng Tropang Giga ang mahusay na kampanya ni Mikey Williams, kung saan tinulungan ng rookie sensation na makopo ng TNT ang Philippine Cup title.

Dito, nakita ni Castro kung paano umusbong ang playmaker na maaaring humalili sa kaniya bilang susunod na floor leader ng MVP team.

Ngayong taon, may isa na naming protégé si Castro sa katauhan ni Jaydee Tungcab, na miyembro ng Gilas at isa ring may potensyal na guwardiya.

“Maganda naman kasi the good thing lang is sobrang willing siyang matuto, which is ’yun ang pino-provide ko ngayon. ’Yung leadership atsaka tinuturuan ko sila kung paano para kapag dumating sa pinaka-playoffs talaga, sanay na sila. ’Yung pagiging veteran, during game, gina-guide ko siya kasi sobrang talented na player, skills wise, pero ang tagal niya rin kasing hindi naglaro, ’Yun ’yung sinasabi namin sa kanya na hangga’t maaari, ilaro niya ’yung laro niya sa practice. Mahirap rin kasi ’yung dalawang taon na puro training lang, walang laro talaga,” dagdag pa ni Castro.

“First scrimmage namin against Blackwater, maganda naman ’yung nilaro niya. Hopefully, this All-Filipino maganda ilaro niya. Kasi alam naman namin ’yung kakayahan niya.”

Maliban kay Tungcab, wala nang idinagdag na player ang Tropang Giga para paigtingin na lang nito ang kanilang team chemistry.

“Gusto ko ’yung future. Ang ganda ng balance ng team, we have young guys and not so old players on the team. Ako, nasa 35 pa lang naman ako atsaka ’yung mga teammates ko, hindi na rin sila rookie, may experience na rin to win a championship,” obserbasyon ni Castro.

Papasok na sa kaniyang ika-15 season, nasaksihan na rin ni Castro ang pag-angat at paghihirap ng kaniyang koponan.

“As a team maganda naman, may time rin na hindi kami makakuha ng championship. Kaming mga veterans, kami ’yung nagpo-provide sa kanila ng mga tips atsaka advice,” dagdag ni Castro.

Sa nalalabing mga taon niya sa liga, target pa rin ni Castro ang makasungkit ng mas marami pang kampeonato.

“Objective ko pa rin is to win a championship. Kasi, gusto kong matapos sa TNT na ako ’yung pinakamaraming championships. And then, with Coach Chot (Reyes) rin. Pagdating sa All-Flipino, ’yung TNT malaki tsansa naming manalo. ’Yun ’yung motivation. At the same time, personally, gusto ko pang manalo ng two or three championships bago ako matapos,” ang sabi ni Castro.

“Individual awards, never kong target ’yan. More on championship ako.”

Kilala bilang isa sa pinakamagaling na players na hindi pa nananalo ng MVP award. Limang beses nang hinirang si Castro bilang Best Player of the Conference at nagawaran din ng finals MVP ng dalawang beses matapos tulungan ang TNT sa mga kampeonato.