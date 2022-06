Pinay Muay Thai fighter, sigurado na sa finals ng Senior World Championship sa UAE

ABU DHABI - Sigurado na sa finals ang Pinay na si Mary Glyde Salasar, para sa 45kg, U23 Female Category, sa ginaganap na International Federation of Muay Thai Association Senior World Championship, Under 23 and Elite Division sa Abu Dhabi Exhibition Center (ADNEC) sa UAE.

Tinalo ni Salasar si Aya Benchohra ng UAE sa semi-finals sa score na 28-29.

Siguradong makakapag-uwi si Salasar ng Silver Medal.

Nakatakda niyang makasagupa si Aphichaya Lekmat ng Thailand para sa Gold Medal sa finals na gaganapin sa June 3 sa ADNEC.

Ang 18 taong gulang na si Salasar ay tubong Botolan, Zambales. Tumutok sa TFC News para sa iba pang updates.