Bago kay coach Yong Garcia sa MPBL, nahuli na rin sa aktong panunura sina Bernie Fabiosa at Onchie dela Cruz (nasa retrato) sa gitna ng laro. PBA archives/file

Sa kasaysayan ng Philippine basketball, may mga ilang hindi malilimutang tagpo kung saan naging parte ng tinatawag na dirty tactics ang duraan.

Ilan sa mga hindi malilimutang eksena ay nangyari noong dekada 80 at 90 sa dalawang laro sa PBA, at ang latest ay nangyari kamakailan lamang sa MPBL.

Bernie Fabiosa vs Francis Arnaiz (Crispa-Toyota – October 2, 1982)

Sa kasagsagan ng rivalry sa pagitan ng Crispa at Toyota, dalawa sa premyadong guards ng naturang mga koponan na sina Redmanizer Bernie Fabiosa at Francis Arnaiz ng Super Corollas ang nagpang-abot sa isang laro noong October 2, 1982 sa Open Conference elimination round.

Nangyari ang insidente sa huling 1:30 ng regulation kung saan sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ni Arnaiz kay Fabiosa ay dinuraan ng Crispa spitfire guard ang kaniyang karibal.

Hindi nagustuhan ni Arnaiz ang ginawa ni Fabiosa dahilan para suntukin ni “Mr. Clutch” ang nataguriang “Tough Job” ng liga.

Lalong naging mainit ang bakbakan nang nakigulo sa eksena si Abe King, teammate ni Arnaiz sa Toyota, at isa pang Crispa player na si Rudy Distrito.

Nagkasipaan si King at Distrito na nakieksena para proteksyunan ang kanilang mga teammates.

“Nu’ng game namin, parati akong binibigyan ng fastbreak,” pag-alala Fabiosa. “Tapos may mga times, ayaw akong tawagan, so naiinis ako. So isang beses nag-lay up ako, may foul, bumagsak ako. Eto namang si Kiko (Arnaiz), nu’ng bumagsak ako, inabot ’yung kamay, gusto akong itayo.”

“Sa akin, parang nainsulto ako. Parang iba ang dating sa akin. Pagtayo ko, dinuraan ko kaagad ’yung mukha. Tapos tumalikod ako. Pagtalikod ko, sinuntok ako. Ang lakas,” dagdag ni Fabiosa. “Gusto kong balikan, kaso blackout ako eh (sa lakas ng suntok).”

Hindi nakaligtas ang insidenteng ito kay King, na gustong gantihan ang kaniyang teammate sa pagdura ni Fabiosa.

“May sumigaw sa akin, ‘Yuko, yuko ka!’ So yumuko ako. ’Yun pala si Abe King susuntukin ako. Tapos si Rudy Distrito, nag-flying kick siya kay Abe King. Ayun, nagkagulo. Suspendido kaming apat,” dagdag ni Fabiosa.

Sinuspinde at pinagmulta ang apat na players ni founding PBA commissioner Leo Prieto

Sa apat na players, si King, na napasama na rin sa isang gulo laban sa Korean team sa nakaraang Invitational Tournament noon ding taon na iyon, ay binigyan ng pinakamalaking multa na P1,500 bukod sa apat na larong suspensiyon.

Minultahan naman ng P1,000 at sinuspende ng dalawang laro si Fabiosa habang si Distrito ay pinagmulta ng P500 bilang first offender.

Onchie dela Cruz vs. Wes Matthews (Presto-Ginebra – 1991 Third Conference)

Isa si Onchie dela Cruz sa mga tinaguriang enforcers ng liga at sa harap ni NBA champion Wes Matthews – backup point guard ni Magic Johnson sa 1987 NBA champion team LA Lakers – ipinakita ng rugged guard ng Presto Tivoli ang kaniyang “bad boy image.”

Sa isang pambihirang pagkakataon, dinuraan ni Dela Cruz si Matthews na naglalaro bilang import ng Ginebra San Miguel.

Paano nga ba nagsimula ang insidenteng ito? Ang utos umano kay Dela Cruz ay sindakin sana si Matthews at gawin ang lahat para masira ang concentration ng magaling na import.

“Sabi sa akin, gawaan ko ng paraan,” kuwento Dela Cruz. “Sabi nga sa akin suntukin ko. Ayaw ko kasi baka ma-ban ako, paano ang pamilya ko? Naisip ko duraan na lang. Minura ako ni Matthews, sabi ko, ‘Don’t shoot.’”

May ilang insidente pang kinasangkutan si Dela Cruz na naging suki sa opisina ni dating PBA commissioner Rudy Salud.

“Madalas sabihin sa akin noon ni Commissioner, ‘Hindi ba sabi ko sa’yo huwag ka na babalik dito?’,” dagdag ni Dela Cruz.

Lordy Casajeros vs. Yong Garcia (San Juan vs. Valenzuela – MBPL Mumbaki Cup)

Sa isang pang pambihirang pagkakataon, isang player at isang coach ang siya namang nasangkot sa duraan.

Sa kasagsagan ng laban ng dating MPBL champion San Juan Knights at Valenzuela sa Mumbaki Cup, dinuraan ni Yong Garcia – assistant coach ng Knights – si Casajeros, na magi-inbound ng bola mula sa bench ng San Juan.

Nauna rito nagkakaroon na ng mainit na tagpo sa pagitan nina San Juan guard Junel Fuentes at Casajeros.

Dahil sa kagustuhang protektahan ang kaniyang player, pinagbuntunan ni Garcia si Casajeros at sa hindi inaasahang pagkakataon, dinuraan ng coach ang naturang player sa isang dead ball situation.

Pinagmulta ng liga ng P60,000 at mabigat na tatlong buwang suspension si Garcia. Nauna rito, umaksyon agad ang Knights management kung saan sinuspinde at hindi pasusuwelduhin ng isang buwan ang naturang coach.

Gumawa rin ng paraan si dating San Juan Mayor at nagbabalik na senador na si Jinggoy Estrada, team owner ng Knights, na magkaayos sina Garcia at Casajeros.

At dahil nangyari ang insidente habang mayroon pang COVID-19 virus, ipinag-utos na rin ng MPBL na magbigay ng RT-PCR test si Garcia at ni-rekomenda rin ng liga na dumaan sa counseling ang naturang coach para mas makontrol niya ang kaniyang emosyon sa laro.