Didal, pasok sa semifinals ng Street Skateboarding World Championship sa Italy

Pasok sa semi-finals sa Street Skateboarding World Championship 2021 sa Rome, Italy ang Pinay skateboarder na si Margielyn Didal.

Umabante sa semifinals ang 22-anyos na Pinay skateboarder na si Margielyn Didal, ang nag-iisang kinatawan ng Pilipinas sa Street Skateboarding World Championship 2021 sa Sastadio Nicola Pietrangeli, Foro Italico Sports Complex sa Rome, Italy.

Nagtapos sa women's qualifier round si Didal sa 17th place na may 19 points.

Sa unang pagkakataon, kasama ang skateboarding sa Olympics at ang Street Skateboarding World Championship ang pinakahuling stop para makakuha ng slot sa Tokyo 2020 Olympic games.

"I'm just hyped and excited what's gonna be the result. I'm happy that pasok sa semifinals. Nung first run medyo sakto lang, like may mga na-miss na tricks pero nung second run is better kasi nabuo 'yung trick or like 'yung run na dapat buuin ko," saad ni Didal.

Nagsimulang mag-skate si Didal sa edad na 12-anyos. Nakilala siya sa larangan ng skateboarding matapos masungkit ang gold sa 2018 Asian Games. Sinundan ito ng dalawang gold medals sa Southeast Asian Games noong 2019.

Dahil sa pandemya, aminado siyang nahirapan na mag-training. Sa bahay siya kadalasan nagpa-practice pero iba pa rin aniya ang training na may obstacles.

"It's really different kung ano 'yung ini-skate namin dito kung andun lang sa bahay. I mean, may mga pagsubok din kasi nung last year bago mag-lockdown, 'yun 'yung ano sana namin like mag-qualify sa mga events, tapos biglang lockdown ulit, tapos hindi na uli nag-skate for a period of time. Ayun nga sa sponsor ko sa Red Bull, gumawa kami ng private park sa Cebu and then doon nag-training. Pero hindi ako nakapag-skate like 3 to 4 months, like 'yung training talaga at nagawa yung park," sabi niya.

Sa kasalukuyan, si Didal ang 13th best women's street skateboarder in the world.

Puspusan pa rin ang practice ni Didal upang masungkit ang spot para sa Tokyo Olympic Games na suportado naman ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Commission, maging ng kaniyang mga private sponsors

-- Ulat ni Jackie de Vega