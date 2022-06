San Juan coach Yong Garcia is caught spitting at Valenzuela City's Lord Casajeros during their MPBL game last Monday night. Photo courtesy of One Sports/One PH

Tatlong buwang suspension at fine na nagkakahalaga ng P60,000 ang ipinataw sa isang assistant coach na nandura sa isang player sa gitna ng isang laro sa MPBL nitong Lunes.

Nahuli sa akto si coach Yong Garcia ng San Juan Knights nang duraan niya si Lord Casajeros, player ng Valenzuela City – MJAS Zenith, sa second quarter ng kanilang laban.

Sa pahayag ng MPBL Martes ng gabi, sinuspende si Garcia dahil nakasisira ang ginawa nito sa imahe ng liga at posibleng pinahamak pa ang kalusugan ni Casajeros.

"(The) MPBL condemns any and all unsportsmanlike conduct, especially deliberate acts of violence," ani MPBL commissioner Kenneth Duremdes.

"There's no place for such an act in this league and a similar offense would be dealt with even more severely."

Sa direktiba ng liga, dapat magpa-RT-PCR test si Garcia sa loob ng 48 hours pagkatapos ng insidente.

Kung hindi magpapa-test si Garcia at kalauna'y may di magandang mangyari, asahan pang dadagdagan ang parusa sa kaniya.

Inabisuhan din ng liga na magpa-counseling si Garcia para makontrol nito ang kaniyang emosyon.

Nag-sorry na ang assistant coach sa insidente.

"This sport saved my life. It gave me an opportunity to have something so much better than what I used to have and deserve. And because of this, it has been my life mission to make this opportunity available to more players," pahayag ni Garcia.

"Sadly, my actions last night did not in any way reflect my personal mission nor reciprocate what basketball has given me, a second chance in life."