LA Tenorio eyes PBA comeback in October

MANILA -- Barangay Ginebra star LA Tenorio is pushing for a PBA return in October.

In the first episode of San Miguel Corporation's (SMC) vlog "Sa'n si Miguel," the multiple-time PBA Finals MVP said he is completing his cancer treatments in Singapore every two weeks.

The Ginebra Gin Kings guard announced in March that he has Stage 3 colon cancer -- forcing him to undergo chemotherapy for half a year.

In late April, he said he is now tumor-free after undergoing surgery but not yet cancer-free.

“Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapagamot ko. Every two weeks ako pumupunta doon para sa sessions ko. Matagal pang proseso ito pero positive ako dahil so far maganda ang mga feedback ng mga doktor at syempre patuloy ang pagdarasal natin sa Diyos na mas bumilis pa ang paggaling ko. Basta naman andyan ang suporta at dasal ng pamilya, mga kaibigan, Ginebra fans at San Miguel family ay laban tayo," Tenorio said in the SMC vlog.

“Talagang hinahanap ng katawan ko ang paglalaro. Noong umabot nga kami sa finals last time ay talagang gustong gusto kong makatulong sa team. Awa ng Diyos ay makakabalik ako sa October pero importante na tapos na ang gamutan at kailangan ko ulit na magpakundisyon dahil kailangan ay ready ako pag pwede na maglaro at makatulong talaga sa team,” Tenorio said.

Meanwhile, the Barangay Ginebra superstar narrated in the five-minute video how the Ramon Ang (RSA)-led corporation champions several projects that Filipinos could benefit from.

“Gusto ko rin makatulong na ma-promote 'yung mga magandang proyekto at investments ng San Miguel sa buong bansa, at least sa mga fans na nag-follow sa akin. Sa mga hindi nakakaalam ay hindi lang inumin at pagkain ang ginagawa ng San Miguel ngunit pati na rin ang mga tollways at 'yung airport sa Bulacan. Marami rin ginagawa na agro-industrial complexes hindi lang investment ang madadala sa bawat bayan kundi magbibigay ng hanapbuhay sa maraming Pilipino," the former Gilas mainstay said.

He said promoting SMC's projects is one of his ways of repaying the support and trust he has received ever since playing for the perennial crowd favorites.

"Malaki ang pasasalamat ko sa suporta ni Boss RSA nung paglipat ko sa Ginebra mga sampung taon na ang nakakalipas, at ito ay isa sa pinakamagandang nangyari sa basketball career ko," Tenorio said.



“Sa simula pa lang andyan si Boss RSA at si Boss Al Chua na tumulong sa akin at palagi nila akong tsinitsek kung okay ako at sinasabihan na huwag mag-alala ay mag focus lang sa pagpapagaling. Sa ngayon ay tinutulungan ko 'yung team as assistant coach at nag-fo-focus sa pagbibigay ng pointers sa mga players namin sa practice."

This is why on and off the court, whether it is his fight against his illness or using his stature to promote SMC's projects, all Tenorio wants is to inspire and give hope to the Filipino people.

“Mahalaga na malaman ng mga Pilipino na maliban sa pagpapasaya sa mga tao sa pamamagitan ng basketball ay may importanteng mga bagay na ginagawa ang San Miguel at si Boss RSA para mas mapabuti ang buhay nila," Tenorio added.

