Magkaibigang artist sa Leyte, gumawa ng leaf art para kay Eumir Marcial

Retrato mula kay Joneil Calagos Severino

Muling nag-collaborate ang dalawang magkaibigang artist mula sa Gandara, Samar na sina Joneil Calagos Severino at Jerry Casaljay para gumawa ng leaf art para kay Eumir Marcial na nagkamit ng gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games.

Pinatumba ng hard-hitting na si Marcial si Delio Anzaqeci ng Timor Leste sa unang round pa lang sa men’s middleweight final sa Bac Ninh Gymnasium sa Vietnam.

Ito na ang pang-apat na gold medal ni Marcial sa SEA Games kung kaya para kay Severino, nararapat lang na bigyang pugay ang boksingero.

"Isang karangalan po na magawan namin ng obra ang gold bearer ng bansa when it comes sa boxing," sabi ni Severino.

Gamit pa rin nila sa paggawa ng obra maestrang ito ang 'Giant Alocasia Macrorrhizos leaf' nga mas kilala sa tawag na badjang. Natapos nila ito sa loob lang ng isang oras.

- ulat ni Sharon Evite