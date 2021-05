PH Boxing and Combat Sports Commission, kinuwestyon sa Senado

MANILA, Philippines -- Ipinagpatuloy sa Senado nitong Martes ang debate sa panukalang batas na bubuo ng Philippine Boxing and Combat Sports Commission.

Mangangailangan ng inisyal na budget na P100 milyon hanggang P150 milyon ang nasabing commission.

Giit ni Senator Pia Cayetano, gipit ang gobyerno sa pondo ngayong may pandemya. Mayroon na ring Games and Amusements Board (GAB) na ang mandato ay tulungan ang mga propesyonal na atleta kabilang na ang mga boksingero.

Kinuwestyon din kung bakit magiging mas malaki pa ang budget ng lilikhain na Boxing and Combat Sports Commission kaysa sa GAB, na may P120 milyon na annual budget.

Umaabot sa 20 na sports ang hawak ng GAB, kabilang na ang mixed martial arts.

Sa Senate Bill 2077 na iniakda ni Senator Manny Pacquiao at kanyang idinedepensa sa plenary debates, isusulong ang boxing bilang Filipino sport at bibigyan ng health benefits at pensyon ang mga boksingero.

Ayon kay Pacquiao, nagre-regulate lang ng mga boxing match ang GAB, kaya gusto niya na may isang ahensya na tututok sa boxing at sa iba pang combat sportss.

Kailangan aniyang pagtuunan ang mga boksingero, dahil maraming boksingero na ang namatay at may isa hanggang tatlo raw siyang personal na kilala na walang nakuhang benepisyo.