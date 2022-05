Napa-tumbling Angel Danica “Angelailaila” Lozada ng Filipina SEA Games representative GrindSky Eris bago ang kanilang laban kontra Singapore sa Southeast Asian Games.

MAYNILA - Mabangis man tingnan sa Summoner's Rift ang GrindSky Eris, palabiro kung ituring ang pambato ng Pilipinas sa League of Legends: Wild Rift women's tournament ng SEA Games sa labas ng arena.

Sa katunayan, napa-tumbling pa si Angel Danica “Angelailaila” Lozada bago ang kanilang ikalawang laban noong Martes kontra Singapore.

Nagpaliwanag naman siya nang mapanalunan ang laban.

"That's the dare of my team. I'm so sorry guys, I have to do it. They will not let me eat for one day if I did not do that do that. So.. I'm hungry, you know?" patawang sabi ni Angelailaila sa entablado matapos manalo kontra Singapore.

Bago pa magbukas ang Wild Rift tournament, nakita pang gumagawa ng TikTok dances ang koponan.

Paliwanag ng team captain na si Christine "Ray Ray" Natividad. , bahagi na ito ng kanilang "ritual" bago magsimula ang laban.

"It's our way of releasing energy so when we start to play we play tension. We do dancing and singing," ani Ray Ray.

Winalis ng GrindSky Eris ang group stages ng torneyo, kung saan nakapagtala sila ng apat na panalo.

Muling makakalaban ng GrindSky Eris ang Thailand sa best-of-five na semifinals, alas-12 ng hapon ng Miyerkoles.