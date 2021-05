National volleyball team lineup inanunsyo na

Inanunsyo na ng Philippine National Volleyball Federation ang kanilang mga lineup para sa men's, women's, at beach volleyball para sa upcoming SEA Games sa Vietnam, pati na rin ang Asian Senior Women's Championship na ayon kay PNVF president Tatz Suzara ay magaganap sa Clark, Pampanga.

Kasama sa women's national team sina Jaja Santiago, Aby Marano, Eya Laure, at ilang mga atleta sa iba't ibang UAAP schools.

The official lineup for the Philippine National Team for women's volleyball. Included are players like Jaja Santiago, Aby Marano, and Eya Laure. | @ABSCBNNews pic.twitter.com/uMhrtw8yWQ — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) May 12, 2021

Sa men's team naman sina Marck Espejo at Bryan Bagunas, at iba pang atletang nakasama sa koponan na nakasungkit ng silver sa nakaraang SEA Games.

The official lineup for the Philippine National Team for men's volleyball | @ABSCBNNews pic.twitter.com/Mbb4CO8uI4 — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) May 12, 2021

Sa beach volleyball, kabilang sina Sisi Rondina at ang mga kasama niyang nanalo ng Bronze sa huling SEA Games.

The official lineup for the Philippine National Teams for beach volleyball. Included in the women's team are 2019 SEA Games bronze medalists Sisi Rondina, Bernadeth Pons, Dzi Gervacio, and Dji Rodriguez are included. | @ABSCBNNews pic.twitter.com/OzETzxzX1Z — Dyan Castillejo (@DYANCASTILLEJO) May 12, 2021

Lahat ng labing-anim na dumalo ng women's team tryouts noong April 28 at 29 sa ay pasok sa team.

Ayon sa PNVF, kulang pa raw ang pool para sa women's team kaya binuksan nito ang pagkakataon para sa mga players na hindi nag-attend ng tryouts sa Subic, kagaya nina Alyssa Valdez at Jia Morado.

Pero ang pagpili ng mga natitirang slots sa teams ay nakabase sa desisyon ng PNVF, kasama ang bagong Brazilian coach na si Jorge Edson.

Magsisimula ang training sa June 1 sa Subic, samantalang ang beach volleyball training ay magaganap muna sa Ilocos Norte simula May 15 bago pumunta rin sa Subic.

