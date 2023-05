Mga kapwa boksingero nakiramay sa pagpanaw ni Kenneth Egano

Boxer Kenneth Egano. Photo by Wendel Alinea

Malungkot na balita para sa mundo ng boxing ang pagkamatay ni bantamweight Kenneth Egano kahapon matapos ang 8-round fight sa Imus, Cavite.

Nawalan ng malay ang 22-anyos na boxer at hindi niya marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan sa pagkapanalo niya sa huli niyang laban.

Agad na dinala sa opistal si Egano hanggang sa siya’y ma-comatose dahil sa brain hemorrhage.

Pakikiramay ang alay ng promoter at manager ni Fillipus Nghitumbwa na si Nestor Tobias na nasa bansa ngayon para sa laban ng kanyang boxer kontra kay John Riel Casimero sa Sabado.

“May his soul rest in peace! I mean, no one want someone to pass away in boxing but if someone pass on we take on as it is we can only pray for," ayon kay Tobias.

Habang may payo naman si Nghitumbwa sa mga kapwa niya boksingero: “I just want to tell every boxer make sure that everything is ok you must protect yourself."

Sabi naman ni dating WBO Oriental Bantamweight champion Bai Elorde, “Ako kasi naniniwala ako na hindi lang 'yun nakukuha sa laban na 'yun eh so yung preparation mo tapos siguro na din yung pagte-training mo 'yung sa mangyayari sa’yo sa taas ng ring."

Ang ina ni Bai na isa ring boxing promoter na si Liza Elorde sinabing dapat obserbahang mabuti ang mga boksingero bago tumapak sa ibabaw ng ring.

"We see to it pinagmamasdan naming ang boksingero namin because sometimes during sparring, makikita mo eh makikita mo naman kung iba yung kilos ng boksingero may iniinda ba siya?” aniya.

Nagtapos ng may pitong panalo (tatlo sa pamamagitan ng knockout), isang talo at dalawang tabla ang karera ni Egano.