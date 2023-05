Boxing: Tapales pinarangalan sa Senado

Boxing champion Marlon Tapales. Harry How, Getty Images/AFP/File.

MAYNILA -- Binigyang parangal sa Senado si Marlon Tapales, ang kauna-unahang boksingero na nagmula sa Lanao del Norte na nagwagi ng world title sa nasabing larangan.

Sa Senate Resolution No. 578 ni Senator Christopher “Bong” Go, kinilala ang naging mga ambag ni Tapales sa mundo ng boksing.

Present sa session hall ng senado si Tapales dala ang kanyang mga napanalunang belt sa kanyang pinakahuling laban.

Kabilang sa mga kinilala ng senado ang naging panalo ni Tapales sa World Boxing Association at International Boxing Federation super bantamweight titles.

“Marlon’s humble beginnings instilled in him a strong work ethic and an unrelenting determination to succeed. His dedication paid off and today, Marlon Tapales is a world renowned boxer, celebrated for his remarkable achievements in the sport. He has proven himself to be an excellent athlete and his performance in the ring has left his opponents in awe,” sabi ni Go.

Split decision ang naging panalo ni Tapales nitong Abril sa San Antonio Texas laban sa noon ay unbeaten Uzbek boxer na si Murodjon Akhmadeliev.

Si Tapales ay nagsimulang magsanay sa isang local gym sa Lanao del Norte at nanalo sa maraming amateur tournaments bago pumasok sa mundo ng professional boxing noong 2009.

Taong 2013 nang manalo si Tapales ng WBO Asia Pacific Bantamweight title na naging daan para magtuloy-tuloy pa ang kanyang sunod-sunod na panalo.

Taong 2016, lumaban at naipanalo naman si Tapales ang WBO bantamweight world title.