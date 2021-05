ALAMIN: Bakit sinalang ng Blacklist International si Aldous kontra Smart Omega?

Nagulat ang ML:BB community nang piliin ni Wise si Aldous bilang hero. Nakakagulat man, may rason sa likod nito, ayon sa head coach na si Bon Ricaplaza.

MAYNILA - Nabulaga ang ilang miyembro ng local Mobile Legends: Bang Bang community nang piliin ng koponang Blacklist International na isalang si Aldous sa kanilang laro kontra Smart Omega sa Mobile Legends: Bang Bang Professional League nitong Sabado.



Maaalalang na-ban ang Granger na kadalasang ginagamit ni Danerie James "Wise" Del Rosario kaya gumamit siya ng Aldous, ang fighter hero na kilala sa ultimate skill niyang kayang tumusok sa mga kalabang malayo sa kaniya sa mapa.

Huling ginamit sa MPL: Philippines franchise si Aldous bandang Season 3 o 4.

May paliwanag ang kanilang pagpili kay Aldous, ayon sa head coach nilang si Bon "Bonchan" Ricaplaza.

"Ano lang, balance namin na mayroom tayong early hero [na kami] and 'yung insurance [pick] natin na si Wise, kaya kapag sumapit ang late game, siya 'yong babanat na. Kaninang Game 1, medyo pa-ano na ang late game. Papasok na tayo sa late game. So makikita niyo na doon na siya bumabanat. Pero nung Game 2, hindi na tayo umabot sa late game, kaya hindi natin nakita yung pag-rachata ng Aldous,” ani Ricaplaza sa isang presscon nitong Sabado.

Nagiging mabagsik si Aldous kapag pinaabot sa late-game phase ang laro, lalo na kapag nakakapag-farm ito nang maayos. Bagay ito na kalauna’y magdudulot ng matinding damage sa mga hero na makakasagupa niya sa laro, lalo na kung gagamitan ito ng kaniyang "chase fate" ultimate.

Parte umano talaga ng kanilang plano na isalang ang mga hero na hindi karaniwang nagagamit sa competitive scene.

"Talagang pinagplanuhan namin na maglabas ng somehow entertainment sa laban na iyon, na magugulat yung mga manlalaro dahil afford namin na matalo. Within 5 weeks, nakuha na namin yung upper bracket. So ganoon kami katapang na mag-secure ng ibang heroes," ani Ricaplaza.

Bagama’t parte ng kanilang plano na gumamit ng mga kakaibang picks para sa laban, sinabi ni Ricaplaza na parte na rin ng kanilang pagsasanay ang paggamit ng naturang hero, at komportable si Wise na gamitin ito sa competitive field.

"Nakita niya (Wise) yun sa mga Aldous, users although matagal na naming minamata 'yung Aldous. So n’ung nakita niya ‘yong stack na iyon, doon siya ginanahan na mas gamitin. Actually, matagal na namin siyang pina-practice. Kaso noong nakakita siya ng effective na gumamit ng Aldous, doon siya na-motivate na mag-Aldous,” ani Ricaplaza.

Sa ngayon ay nasa tuktok pa rin ng Group B standings ang Blacklist International. May 10-1 win loss record sila at 27 puntos.