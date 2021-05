Nikola Jokic mas lalong pinalakas ang tyansang maging MVP ng NBA

Nangunguna pa rin sa NBA MVP race si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Ron Chenoy, USA TODAY Sports via Reuters

Patuloy ang pangunguna ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets sa listahan ng mga maaaring tanghaling MVP ng NBA ngayong season matapos ang impresibong laro kontra sa New York Knicks.

Sa kaniyang pakikipagharap sa isa pang kandidato para sa MVP trophy na si Julius Randle, nagpamalas si Jokic ng matikas na numero sa simula pa lamang ng tapatan nang pumukol agad ng 24 produksyon sa unang quarter.

Mainit na tumapak sa court ang manlalaro na nagtala ng 8-for-9 field goal at 8-of-10 sa charity line na naging puhunan ng Nuggets para sa maagang 24 puntos na abante at tuluyang pagkakapanalo, 113-97.

Ito ang pinakamataas na puntos na natipa ni Jokic sa isang quarter sa kaniyang karera sa NBA. Ito rin ang pinakamaraming marka na nakuha ng isang Nugget player simula noong 2016 matapos ang 24 puntos ni Emmanuel Mudiay.

“When you have as many guys out as we do, we need Nikola to be aggressive. So, for him to get 32 [points] and 12 [rebounds] with six assists, two more steals and two more blocks in only 29 minutes is a very efficient night,” ani Nuggets coach Michael Malone base sa ulat ng NBA website.

Nananatili ang kampanya ng Nuggets sa pagkuha ng ikatlong puwesto sa Western Conference kontra sa Los Angeles Clippers.

“When he’s going like that, we get to just chill. onestly, we just throw it to him, and we just chill; let him go to work. No big man in the NBA can guard him one-on-one,” pahayag ni Nuggets forward Michael Porter Jr.

“So, we just let him go to work. We love when he’s being aggressive like that. When he’s scoring at will, we love that.”

Tangan din ni Jokic ang pangunguna sa may pinakamaraming double-doubles ngayong season na nagawa niya sa 56 na pagkakataon sa 66 na laro.

“It was just a great example and reinforcement of why Nikola Jokic is the MVP,” saad ni Malone.

“For us to be doing what we’re doing, you have to have a great player, and we have that. We have lots of really good players around him, but Nikola set the tone tonight.”

Narito ang Top 10 sa 2020-2021 Kia Race to the MVP ladder ngayong linggo.

1. Nikola Jokic, Denver Nuggets

2. Joel Embiid, Philadelphia 76ers

3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks

4. Chris Paul, Phoenix Suns

5. Luka Doncic, Dallas Mavericks

6. Damian Lillard, Portland Trail Blazers

7. Stephen Curry, Golden State Warriors

8. Rudy Gobert, Utah Jazz

9. Devin Booker, Phoenix Suns

10. Julius Randle, New York Knicks