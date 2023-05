Courtesy: MPL Philippines

MAYNILA -- Hindi maiwasan ni Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna na madismaya sa pag-ban sa kaniyang signature hero na Diggie sa buong MPL Season 11 playoffs.

Tingin niya, malaking dagok ito sa kanilang playoff campaign, lalo na't isa ito sa mga umiikot ng team composition ng Blacklist International, na sinisikap na madepensahan ang kanilang MPL title.

"Unfortunately, sobrang laking impact nun (ban) sa 'min kasi knowing all the teams na maglalaro ngayon sa playoffs, alam naman natin na Blacklist talaga 'yung pinakanakakapag-maximize talaga ng Diggie," pahayag ng kapitan ni Blacklist sa isang post-match press conference.

Ayon kay OhMyV33nus, alas-12 ng madaling araw sila inabisuhan.

Sa kabila ng ban sa signature hero ng "The Queen," sinabi ni OhMyV33nus na malaking ginhawa na naipanalo nila ang playoff opener match nila kontra Smart Omega.

"Ayun, buti na lang kahit na-ban 'yung Diggie, kahit papaano nanalo pa rin kami."

Sa panayam, hindi mapigilan ni OhMyV33nus na maglabas ng dismaya sa pag-ban sa signature hero niya.

"Personally, para sa 'kin medyo stupid 'yung bug para i-autoban nila nang ganun. Kasi simple lang naman 'yung bug eh. Bawal ka mag-skill throughout the game para lang magkaron ka ng vision sa isang hero which is competitively speaking, bakit mo naman gagawin 'yun.," aniya.

"Wherein kaya mo namang mas magbigay ng vision using your bomb wherein makaka-damage ka pa. Para sa 'kin parang too much lang na io-autoban siya. Pwede naman i-restrict 'yung pagka-ban sa kanya katulad nung with Faramis na bawal lang siya mag-Fleeting Time."

Sinubukan ng ABS-CBN News na humingi ng pahayag sa Moonton Games tungkol sa pahayag ni OhMyV33nus tungkol sa desisyon sa owl hero.

Makakalaban ng Blacklist International ang Bren Esports sa susunod na round ng MPL playoffs.