Kiefer Ravena, bagong endorser ng Jordan Brand

Ang Pinoy basketball star na si Kiefer Ravena ang bagong endorser ng sikat na shoes at athletic apparel company na Jordan Brand. Kahanay na ngayon ni Kiefer ang mga sikat na NBA superstars gaya nina Zion Williamson ng New Orleans Pelicans, Luka Doncic ng Dallas Mavericks, at Chris Paul ng Phoenix Suns.

