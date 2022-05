Napuno ng kilig ang entablado ng MPL grand finals noong Linggo sa SMX Convention Center nang mag-wedding proposal ang TNC roamer na si Benthings at ang RSG Head Coach na si Panda. Courtesy: MPL Philippines. Napuno ng kilig ang entablado ng MPL grand finals noong Linggo sa SMX Convention Center nang mag-wedding proposal ang TNC roamer na si Benthings at ang RSG Head Coach na si Panda. Courtesy: MPL Philippines. Napuno ng kilig ang entablado ng MPL grand finals noong Linggo sa SMX Convention Center nang mag-wedding proposal ang TNC roamer na si Benthings at ang RSG Head Coach na si Panda. Courtesy: MPL Philippines. Napuno ng kilig ang entablado ng MPL grand finals noong Linggo sa SMX Convention Center nang mag-wedding proposal ang TNC roamer na si Benthings at ang RSG Head Coach na si Panda. Courtesy: MPL Philippines.

MAYNILA -- Sa entablado ng Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) grand finals idinaan nina Season 9 championship coach Brian "Panda" Lim at TNC Pro Team tank player Ben "Benthings" Maglaque ang kanilang mga wedding proposal para sa kanilang mga nobya.

Bigo mang mauwi ang titulo noong Linggo ng gabi sa SMX Convention Center, nanalo naman sa labas ng "Land of Dawn" si Benthings nang mag-propose sa nobya na si Dayen Bello bago magsimula ang grand finals sa pagitan ng RSG Philippines at Omega Esports.

Noong Sabado, sinabi ni Benthings na may plano talaga siyang mag-propose sa kaniyang nobya, kung makapasok sila sa grand finals at makakuha ng spot sa ML:BB Southeast Asia Cup.

Hindi nakapasok ng grand finals ang TNC at si Benthings matapos ang talo kontra Omega Esports sa lower bracket, pero itinuloy pa rin ng TNC star ang kaniyang wedding proposal.

"Di ko pala kailangang pumunta sa grand finals, makapag-international [tournament] para ma-secure ka," ani Benthings sa entablado ng SMX Convention Center, gabi ng Linggo.

"May tanong ako sa 'yo: Gusto mo ba ko samahan [hanggang sa] pagtanda natin?" dagdag niya bago lumuhod at ipakita ang singsing sa nobya.

Isa si Benthings sa mga susi ng tagumpay ng TNC Pro Team, na nagtapos sa ikatlong puwesto sa liga ngayong Season 9 matapos mabigong pumasok sa playoffs noong Season 8.

Bukod naman sa prestihiyosong titulo bilang pinakamagaling na koponan sa ML:BB, naiuwi rin ni RSG head coach Panda ang matamis na oo ng kaniyang nobyang si Jennifer Riguer.

Nang tanggapin na ang kanilang cash prize, tinawag ni Panda sa entablado ang kaniyang nobya.

Sabi ni Panda bago lumuhod sa entablado: "Benthings did it first, but this is my own version -- that you for always being my inspiration for three years. I love you so much."

Parehong nakatanggap ng matamis na oo sina Panda at Benthings.

Ang RSG Philippines ang nanaig sa Season 9 ng MPL - Philippines. Pangalawang titulo na ito ni Panda matapos maiuwi ang titulo noong Season 3, sa ilalim ng ArkAngel.