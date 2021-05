'Tatagan ang loob': ML player na si OhMyV33nus may mensahe sa LGBTQ+ gamers

MAYNILA - Nabulabog ang ilang miyembro ng Mobile Legends: Bang Bang community nang putaktehin ng mga homophobic comment ang captain ng Blacklist International na si Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna, kasunod ng kanilang pagkatalo sa Bren Esports noong Huwebes sa ML:BB Professional League Season 7 (MPL7).

Muling sinagot ng support player ang nangyari matapos ang kanilang pagkapanalo kontra sa Execration sa iskor na 2-1 ngayong Biyernes.

Para sa kaniya, hindi maiiwasan ang mga nasabing karanasan kaya payo niya sa mga miyembro ng LGBT community na gustong sumabak sa esports na tatagan nila ang kanilang loob.

"Mabuhay lang kayo. Kasi for me sa ano ngayon, sa sitwasyon ngayon hindi mo maiiwasang hindi maiiwasan... makaka-experience nang ganiyan so ano, pakatatagan mo ang loob mo ayan and surround yourself with nice people and be the best example you can be the best example that you can be para mas ma-lessen 'yung klaseng discrimination sa community natin," ani Villaluna sa isang press conference.

Kasama sa nagtanggol noon kay Villaluna ay ang ilang shoutcaster, maging ang kanilang kalaban na Bren Esports na nagbabalang iba-block nila ang mga maglalagay ng mga homophobic comment sa kanilang Facebook page tungkol kay Villaluna.

Muling nabanggit ni Villaluna na hindi naman siya naapektuhan sa mga comment pero dahil humantong na umano sa mga sagutan ang mga tagahanga ng kopopnan ay naisip na niyang magbigay ng mensahe.

"Ang pinakamasasabi ko siguro and sa mga nagtatanggol sakin: 'kill them with kindness'. 'Pag may nabasa ka iwasan niyo na lang siguro kasi kung aawayin lalong lalala pag pinatulan niyo pa," ani Villaluna.

Sunod na makakaharap ng Blacklist ang Laus Playbook Esports sa Mayo 1.