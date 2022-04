Courtesy: MPL Philippines

MAYNILA - Mula sa pagiging last place sa nakaraang season ng Mobile Legends: Bang Bang Professional League, maituturing na title contender ngayong Season 9 ang TNC Pro Team.

Samu't sari ang naging motibasyon ng grupo para makamit ang kanilang tagumpay ngayon.

Una, anila ay ang pananampalataya.

"Bago po kami mabuo and in the building of our team, parang ganoon din ang ginawa namin. Center si God kaya rin siguro manalo man kami o matalo, lagi namin inaalay sa kaniya anglaban," anai TNC coach Jemson "Scholar" Glean Ignacio.

Kasama rin sa naging motivation nila ang kalagayan ng kanilang head coach na si Vrendon "V" Lim, na ngayo'y nagpapagaling sa Pott's Disease.

Tuloy pa rin ang laban para kay Lim, na ngayon ay mas aktibo nang lumalahok sa coaching habang playoffs - kahit pa nakaratay siya sa isang wheelchair.

"Noong nalaman nami nang naging kalagayan niya talagang nag-pray din talaga kami tapos parang ginagawa namin sa practices ano na sa kaniya, para sa kaniya na rin po," ani Scholar.

Pamilya naman ang turing ni Joemarie "Escalera" Delos Santos kay V, na naging kasangga rin niya sa amateur scene.

Kaya aminado siyang nalungkot siya nang tamaan ng kapansanan.

"Naalala ko yung kuwento niya. Na pangarap niya itong esports, kaya noong nagkasakit siya nalulungkot ako kasi makukuha na niya ang pangarap niya 'saka siya nagkasakit. Kaya sa'min importante si Coach V kaya sinasama namin siya rito. At hindi hadlang ang sitwasyon niya kas utak naman ang ginagamit, hindi paa," ani Escalera.

Mga mahal na buhay naman ang inspirasyon nina Benthings at ni Escalera.

Halimbawa, para kay Escalera ang kaniyang mga magulang - partikular na ang ama na tinamaan ng stroke.

"Binuhay niya po ako na mabuting tao at saka, hindi niya po ako ginutom. Tapos nung na-stroke po siya para sa'kin parang hindi ko na siya pababayaan - sila ni mama at si papa," ani Escalera

Pag-ibig naman ang isa sa mga inspirasyon ni Benthings para maabot ang kaniyang pangarap bilang professional esports athlete ng TNC.

Sa katunayan, may plano siya para sa kaniyang 9 taon na niyang nobya kung makuha nila ang slot sa Mobile Legends: Bang Bang Southeast Asia Cup sa Malaysia.

"Totoo po na magpo-propose ako sa nobya ko. Going nine years na kami sa October. Ang ano ko po. Natupad ko na po ang pangarap ko para sa'yo (nobya) at para sa pangarap natin. Kaya gustong-gusto ko makapag-MSC," ani Benthings.