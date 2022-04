TINGNAN: Dragon boat clinic, inilunsad sa Iloilo

Larawan mula sa Iloilo Paddlers Club

Inilunsad ang kauna-unahang dragon boat clinic ng Iloilo Paddlers Club (IPAD) katuwang ang Iloilo City Government at City Sports sa Iloilo River nitong Sabado.

"Paddle up! Level up! A Free Dragon Boat Clinic," ang tema ng dalawang araw na aktibidad na naglalayong magturo sa mga gustong matuto ng dragon boat sports lalong lalo na ang mga out of school youth ng lungsod.

Ayon kay Raphael Dorilag presidente ng IPAD, bukas sa lahat ng gustong matuto ng dragon boat sports ang clinic at walang bayad.

Dagdag pa ni Dorilag malaki ang potensyal ng Iloilo City na magkaroon ng dekalidad na dragon boat team dahil sa taglay na ganda at malinis na ilog na angkop sa gagawing pagsasanay ng team at para ma-promote ang water sports activity sa ilog.

"Ang purpose ng pag-conduct natin ng dragon boat clinic dito sa Iloilo is to help spread awareness and promote the sports of dragon boat at the same time we want to bring the people closer to the river so we want the river to be alive to be active so that's why we are conducting this activities dito sa Iloilo river," ani Raphael Dorilag, IPAD president.

Higit 50 mga kalahok ang sumali at isinailalim sa lectures, demonstration, exercises, at sa aktwal na paddling.

Layunin din ng aktibidad na mapromote ang Iloilo river bilang tourism destination at lugar ng water sports activities ng lungsod.

Patok din ang dragon boat sports sa Iloilo river ngayong tag-init.

—Ulat ni Rolen Escaniel

