NBA MVP Race: Stephen Curry umalagwa sa Top 5 matapos ang April scoring run

Panandalian mang naputol ang mainit na laro ni two-time NBA MVP Stephen Curry, tila nagsisimula pa lamang ito sa pag-arangkada lalo pa’t naghahabol ang Golden State Warriors na makapasok sa playoffs.

“It was a great run,” ani Curry matapos maputol ang kaniyang 11-game 30-point streak sa liga sa pagkatalo ng Warriors sa Washington Wizards, 118-114.

“It was going to end at some point. Now, you’ve got to start another one,” dagdag ng manlalaro base sa ulat sa website ng NBA.

Dahil sa impresibong mga laro, umakyat sa top 5 ng NBA MVP race ladder si Curry habang mahigpit pa rin ang hawak ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets sa unang puwesto sa nalalapit na huling buwan ng regular season.

Sa naging panayam din ni Curry sa Rex Chapman Show, tahasan nitong sinabing maaari niyang makuha ang ikatlong MVP trophy ngayong season. Ganito rin ang saad ng iba pang matunog sa top individual award na sina James Harden at Joel Embiid.

“I mean, I’ve got to be. I’ve got to be. I probably won’t get it, but whatever. I like to be dramatic sometimes. So, I’m just setting the table,” tugon ng three-time NBA champion.

Ngunit ayon sa ulat na lumabas sa NBA website, maliit ang tsansa ni Curry na tuluyang maiuwi ang MVP plum lalo pa’t nakakaapekto umano ang win-loss record ng koponan sa pagpili nito.

Mula noong 1984, wala pa umanong nakakakuha ng MVP trophy na nanggaling sa mga koponang nasa 7th seed o pababa sa liga, ayon sa Elias Sports Bureau.

Nang mapanalunan ni Russell Westbrook ang MVP noong 2017, nasa ikaanim na puwesto ang Oklahoma City Thunder o angat ng 11 games sa .500 mark. Kung mawawalis ng Warriors ang nalalabi nilang mga laro, tatapak sila sa 12 games sa itaas ng .500.

Sa kasalukuyan, tangan ng grupo ang 29-30 (.492) kartada.

Dalawang MVP pa lamang sa kasaysayan ng liga ang kasama sa mga koponan na nasa ibaba ng .500 mark nang mapanalunan ang award: sina Bob Petit noong 1955-1956 at Kareem Abdul-Jabbar noong 1975-1976.

Narito ang Top 10 sa 2020-2021 Kia Race to the MVP ladder ngayong linggo.

Nikola Jokic, Denver Nuggets Joel Embiid, Philadelphia 76ers Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks Luka Doncic, Dallas Mavericks Stephen Curry, Golden State Warriors Damian Lillard, Portland Trail Blazers Kawhi Leonard, LA Clippers LeBron James, Los Angeles Lakers Chris Paul, Phoenix Suns Rudy Gobert, Utah Jazz