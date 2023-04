Pogoy ng TNT nabalian ng daliri, 'di makakalaro sa SEA Games

Si Roger Pogoy ng TNT Tropang GIGA. PBA Images.

MAYNILA -- Hindi na makakabalik pa sa 2023 PBA Governors Cup Finals si Roger Pogoy ng Talk 'N Text at hindi rin siya makakasalang sa Gilas Pilipinas sa darating na Southeast Asian Games sa Cambodia.

Ito ay matapos malamang nagkaroon siya ng fracture sa daliri ng kanang kamay.

Kailangan niyang ipaopera ang kamay, bagay na makakaapekto sa plano niyang maglaro sa SEA Games.

Nakuha niya ang injury noong Game 3 ng PBA Governors Cup Finals sa pagitan ng TNT at Ginebra nitong nakaraang Biyernes.

"Gustung-gusto ko sanang maglaro e. Kita ko pa naman yung crowd kanina, sarap sanang maglaro," ani Pogoy. "'Yun lang disgrasya talaga pagsundot ko kay Christian (Standhardinger)."

"Pinilit ko talagang tapusin ang laro. Kahit sobrang sakit pinilit ko. Yun pala bali na pala yung pinky ng right hand ko. After ng laro dun ko naramdaman talaga, konting galaw lang 'Ahh ang sakit.'"

Aniya magpapatingin agad sila sa espesiyalista para mailinya na ang operasyon.

Nanalo ang TNT, 116-104, sa Game 4 para maitabla ang best-of-7 series.

Kasama si Pogoy sa national team noong 2021 SEA Games sa Vietnam, kung saan bigong makamit ng Gilas ang gintong medalya.



