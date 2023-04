Ginebra forward Christian Standhardinger. PBA Images.

MAYNILA -- Aminado si Christian Standhardinger na ganoon na lang ang panghihinayang niya sa inilaro ng Barangay Ginebra nitong Game 4 ng PBA Governors' Cup Finals laban sa Talk 'N Text.

Pinangalanan pa man din siyang Best Player of the Conference bago magsimula ang laro kung saan sila nasilat, 116-104.

"To be honest it’s tough. I feel very honored and there’s so much appreciation (on the award)," sabi ng Fil-Geman forward paglabas ng dugout.

"But man, I wanted that win and it’s just tough to lose like this, to be honest with you. It’s tough to lose on a night like this."

Gumawa lamang si Standhardinger ng 10 points at 9 rebounds sa pagkatalo ng Ginebra. Dahil sa resulta ng laro, tabla na ang best-of-seven Finals series, 2-2.

Nakakuha ng 1110 points si Standhardinger sa pinagsama samang 534 statistical points at 576 points mula sa media at player votes.

Ito ang pangalawang BPC award na nakuha niya sa kanyang karera sa PBA.

Aniya, kailangang makabawi ang Ginebra sa Game 5 na gaganapin sa darating na Miyerkoles.

"I think we just need to do a better job of taking away the things they’re great at and then harness that energy we use on defense and use it to offense," aniya.