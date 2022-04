Pinoy runners, muling sumabak sa marathon sa Barcelona at Paris

BARCELONA - Matapos ang dalawang taong paghinto ng sports activities gaya ng running at marathon, aktibo na muli ang Pinoy runners sa Europa. Magandang libangang daw kasi ito na pangkalusugan, iwas- bisyo at nagiging daan pa para maka-bonding ang mga Pinoy sa ibang siyudad sa Europa.

SPAIN

Sa Spain, saksi ang Arc d’ Triomf ng Barcelona nang binandera ng Pinoy runners ang Pilipinas sa katatapos na Edreams Mitja Marató -21 kilometer challenge.

Matagal ng buo ang iba-ibang runner’s group sa Barcelona pero naputol ng dalawang taon ang kanilang pagtakbo.

Ngayong malaya na muling mag-marathon, aktibo na muli ang mga Pinoy sa pagsabak sa piyesta at sports events. Pwede na muling lumahok sa mga marathon sa iba-ibang siyudad sa Europa.

Si Wilson Hernando, walong taon nang tumatakabo. Sumali sa running event sa Roma kung saan naka-bonding ang iba pang Pinoy runners.

“Ang saya ng pagtanggap nila doon sa amin, napakainit, yung unity ng mga Pilipino na nandoon, yung organizers doon, tanggap na tanggap kaming mga taga-Barcelona,” sabi ni Wilson Hernando, Pinoy marathon runner.

Sikat naman sa mga Pinoy runners si Edna Rapisura, Sa edad na 61, active marathon runner pa rin siya.

"Pwedeng-pwede na uling tumakbo.After 2 years na wala kaming run, kasi ito na yung pangalawa kong 21-half marathon run dito. At my age, 61, super proud, talagang nakaka-proud kasi parang yung feeling mo kahit na hindi mo makaya talagang makita mo yung mga tao nagche-cheer sa ‘yo, especially my friends, ay talagang very proud ako,” sabi ni Rapisura.

Ang mag-asawang Michael at Marvilyn Reyes, malaki ang pinagbago sa buhay lalo na sa kalusugan mula ng sumali sa mga marathon.

“Dahil kami ay laging alta tensión, para lang ma-maintain namin yung sa dugo namin, pero después nagustuhan na naming tumakbo hanggang sa naging obsession na 5K naging 10K, 12K ngayong 2-21 na,”saad ni Marvilyn Reyes, marathon runner sa Barcelona.

“Malaking naging tulong lalo na sa akin, dahil dati ako ay nagsisigarilyo, nag-iinom, lahat ng bisyo ata nasa akin na, ayun natuto akong mag-disiplina sa sarili. Ayun, ginagawa ko na lahat ngayon, nagbi-bike ako, naga-ganito, duathlon, nagra-run, kaya laking pasasalamat ko,” saad ni Michael Reyes, marathon runner sa Barcelona.

Parami nang parami ang mga Pinoy na tumatakbo lalo na’t kailangan nilang lakasan ang kanilang katawan ngayong hindi pa tapos ang pandemya.

FRANCE

Sa France, nakipagsabayan din sa marathon ang mga Pinoy sa Paris. Makaraan ang dalawang taon, idinaos ang ika-45 edisyon ng Marathon de Paris.

May 35,757 runners ang tumakbo ng layong 42.195 km. Mula pa sa iba’t ibang panig ng mundo ang sumali. Nagmula sa Champs Elysees, alas 8 ng umaga at natapos sa Ave. Foch.

Dumalo rin ang Mayor ng Paris na si Anne Hidalgo sa pagbubukas ng okasyon. Sumabak din ang ilang runners na mga Pinoy.

Pinay leukemia survivor si Mhae Bernardo Sierra. Sumailalim si Sierra sa Chemotherapy noong 2018 at bone marrow transplant ng Hunyo ng nasabing taon,sa tulong ng gobyerno ng France at ng kanyang kapatid na si Lanie de Lara, bilang bone marrow donor, naisagawa ang operasyon.

Lumaban si Sierra para maging inspirasyon sa mga taong may sakit.

“Sa lahat ng mga Pilipino mabuhay po tayo sana maging inspirasyon ako sa inyo after ng cancer nandito po ako lumalaban ‘di pa tapos ang laban pero alam ko mananalo tayo. Mabuhay ang Pilipino!” saad ni Mhae Bernardo Sierra, cancer survivor.

Sa mga Pinoy na tumakbo, pinakamabilis na nakatawid sa finish line si Dennis Retardo, Tinapos niya ang 42 kilometers sa record na tatlong oras.

“Yung kaibigan ko na target po namin sub three hours, less than three hours, good luck,” sabi ni Dennis Retardo, Pinoy sa Paris.

Inspirasyon naman ng mga kabataan si Rey Manalo dahil sa edad niyang 61-taong gulang, tumatakbo pa rin tulad ng mga bata.

“I’m already 61 years old. That’s why I need to do my best para matapos ko po ito para magsilbing inspirasyon po sa mga kabataan,” sabi ni Manalo.

Para naman sa isang Pinay huling karera na niya ito sa Marathon de Paris.

“Magre-retire na po ako dahil pang-anim ko na po itong marathon sa Paris, 51 years old. So, pagkatapos gagawin ko naman magsu-zumba ako at swimming,” sabi ni Nancy Rabino, Pinay Runner.

(Kasama ang ulat ni Bong Agustinez sa Paris, France)

