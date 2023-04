Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Nagpakitang gilas ang mga atletang Pinoy sa kauna-unahang Kun Bokator Championship na ginanap sa Cambodia nitong Abril 1-3.

Nanguna sa nakasungkit ng gintong medalya ang dalawang Pilipina.

Tradisyonal na martial arts sa Cambodia ang kun bokator kung saan ipinapakita ang malapitang hand-to-hand combat, ground technique at paggamit ng iba-ibang sandata.

Maihahalintulad ang combat fighting ng kun bokator sa kickboxing pero malaki ang pagkakaiba ng dalawa sa hand movement.

Wagi sa artistic category ang dalawang Pinay na tubong Cagayan De Oro City. Naka-gintong medalya si Rhichien Yosorez sa Female Performance Single Bokator Bare Hand Form, at si Alyssa Kylie Mallari sa Female Performance Single Bokator Spirit Form Category.

“Hanggang ngayon hindi pa po ako makapaniwala kasi po this is my first time to join Kun Bokator and I really saw good athletes here and galing din po talaga nila,” kuwento ni Mallari.

“Sa lahat po ng kagaya kong atleta na mag-start pa lang po, ang mapapayo ko lang po, kung gusto n’yo pong maging isang athlete kagaya ko po na successful….you need to discipline yourself tapos….courage and (humility) and dedication,” sabi ni Yosorez.

Silver medal naman ang naiuwi ni Johnden Aldana, Jr. mula sa 55-Kilogram Combat.

“Mga challenges ko is yung mga paghihirap sa pagpapababa ng kilo. Siyempre po kasi 'pag nagpapababa ka ng kilo, talagang nakakapanghina. Pero siyempre para sa pamilya, sa bansa, gagawin natin lahat para makakuha ng medal,” ani Aldana.

Bronze medal naman ang napanalunan nina Islay Erika Bomogao sa 45-Kilogram Combat, Jeilord Alvarez sa 60-Kilogram Combat, at Orlando Castillo, Jr. sa 65-Kilogram Combat.

Ikinatuwa ng coach ng Philippine national team ang ipinakitang galing ng mga Pinoy.

“Likas sa ating mga Pinoy...magaling tayo sa suntukan..striking. And then malaki ang chance natin na maitaas pa ang level ng Pilipinas,” sabi ni Sambo National team coach Ace Laridas.

Pasilip ito sa nalalapit na Southeast Asian Games sa Cambodia kung saan kabilang ang kun bokator sa paglalabanan sa Mayo.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.