HONG KONG - Bumubuhos ang suporta ng mga Pinoy sa Hong Kong sa larong rugby. Maging ang ilang babae, sumasabak na rito.

Hindi pinalampas ng OFW na si Avy Tamayo at kanyang mga kasama sa koponang Pinay Tribe ang maaksyong laro sa Hong Kong Rugby Sevens na ginanap nitong March 31 hanggang April 2.

Kahit hindi pa maglalaro ang amateur group nina Tamayo, sa torneyong ito sila kumukuha ng inspirasyon.

“Actually rugby is not famous sa Pilipinas and since I was in Hong Kong, I don’t know about rugby...I love to play rugby because the unity of the team and the hard work and also it’s a good exercise,” sabi ni Tamayo.

Isa rin ang OFW na si Krisma Santiago sa mga naglalaro ng rugby.

“Masasabi ko lang po about this game rugby, napakasaya po,” kwentro ni Santiago.

May dugong Pinoy si Melody Li Nim-Yan, co-captain ng women's sevens rugby team ng Hong Kong, China. Kwento ni Li Nim-Yan, malaking bagay ang pagsuporta ng kanyang half-Pinay na ina.

“She’s always supporting as a mom in everything I do and she will also support the upcoming sevens when playing the game,” ani Li Nim-Yan.

