PANOORIN: Mga Pinoy sumabak sa Marathon de Paris 2023

PARIS - Mahigit sa 52 libong runners mula sa iba’t ibang bansa ang kumarera sa 46th edition ng Marathon de Paris 2023 kamakailan. Sumabak ang Pinay na si Mhae Bernardo Sierra, isang leukemia survivor at iba pang mga Pilipino mula sa Europa at Estados Unidos.

Tinahak ng marathoners ang 42 kilometrong ruta na dumaan sa Ave. Champs Elysees , Place de la Concorde at umikot sa may Paris Opera, Place Vendome, Louvre Pyramid at diretso sa Place de la Bastille at Bois Be Vincennes.

Dumaan din ang ruta ng marathon sa tabing ilog ng Paris at nagtapos sa Ave. Foch. Halos pinagharian ng anim na runners ng Ethiopia at Kenya ang Men at Women’s category.

Tinanghal na kampeon ang Ethiopian elite runner na si Abeye Ayana, 20 taong gulang na nagtala ng record na 2 hours, 7 minutes at 15 seconds; habang sa Women’s category, nagwagi si Helah Kiprop ng Kenya sa oras na 2 hours 23 minutes and 19 seconds.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kabaayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: