EJ sa naayos na gusot sa PATAFA: 'It's time to move forward'

MAYNILA - Nakahinga na nang maluwag ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena matapos maayos ang gusot sa pagitan nila ni Philippine Track and Field Association president Philip Juico.

Dahil dito, makakapaglaro na ulit si Obiena para sa Pilipinas sa darating na Southeast Asian Games sa Mayo at sa World Outdoor Championships sa Hulyo.

"Finally I think everybody deserves that peace, the country, me as well. We deserve the peace and resolution," ani Obiena sa panayam sa ABS-CBN News.

"It’s a mutual thing we had issues and it escalated too way fast and both parties got hurt. I respect Mr. Juico and I apologized to those hurt in the situation and inevitably I forgave, its time to move forward and move on," dagdag niya.

Mananatiling confidential ang detalye ng naging mediation na pinangunahan ng Philippine Sports Commission.

Sisikapin na lang ngayon ni Obiena na tutukan ang pag-eensayo sa ilalim ni coach Vitaly Petrov sa Italy.

Matatandaang nag-ugat ang sigalot ni Obiena at ng PATAFA sa umano'y hindi pagbayad ni Obiena nang maayos kay Petrov. Pero iginiit kalaunan ni Petrov na nagbayad na ang atleta.

Nais nilang matuloy sa pag-akyat si Obiena sa World Pole Vault Ranking at wala na siyang ma-miss na importanteng kompetisyon tulad ng indoor world championships na hindi siya nakasali dahil walang endorsement ng PATAFA.

Bukod sa pag-defend ng kaniyang SEA Games gold medal sa Vietnam, sisikapin ni Obiena na maabot ang 6 meters jump at masungkit ang medalya sa World Outdoor Championships sa Amerika sa Hulyo.

Pursigido si Obiena na maabot ang world number 1 sa rankings, bukod sa pagiging best-record holder sa Asya.

Binawi na ng Philippine Olympic Committee ang resolusyon nilang suspindehin ang PATAFA at pagdeklara kay Juico bilang persona non grata.

-- Ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News