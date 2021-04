Boxing: Donnie Nietes, handa nang lumaban muli sa Dubai

DUBAI -- Handang-handa nang makipagbakbakan sa loob ng ring sa Dubai ang Pinoy boxing champ na si Donnie Nietes.

Makakalaban ng 4-division world champion ang Kolombiyanong si Pablo Carrillo para sa titulong WBO international super flyweight.

"Siyempre excited na excited ako kasi first comeback ko ito, so uhaw na uhaw talaga ako," ani Nietes.

"Siyempre maganda kasi title fight ito," dagdag niya. "Every fighter gustong makakuha ng title. So bugbugan talaga ito, magandang panoorin."

Ayon sa pambato ng mga Ilonggo, 'di naging hadlang ang kasalukuyang pandemya sa kanyang paghahanda. Katunayan, puspusan ang kanyang pagsasanay.

"Since last year, nagsa-start na ako ng training dahil dapat may laban ako noong December pero hindi natuloy. So ngayong natuloy itong laban na ito, mataas-taas ang preparasyon namin," ani Nietes.

"So far ganun pa rin, meron kaming conditioning training ni coach at saka sa mga ka-sparring. Malalaki 'yung mga ka-sparring ko, so 'yun ang mga paghahanda namin."

Gaganapin ang pagtutuos ng dalawa ngayong Sabado, Abril 3, sa Caesars Palace Bluewaters sa Dubai.

Noong 2018 pa huling lumaban sa Dubai si Nieto, na may dalang mensahe para kay Carrillo: "Siyempre galingan din niya para naman maganda 'yung laban namin."

Humiling din si Nietes sa mga Pinoy sa suportahan ang kanyang laban.

"Sa lahat-lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga boxing fans, inimbitahan ko kayo na suportahan ninyo ako sa laban ko ngayong April 3. Ipag-pray ninyo po ako sa laban namin, maraming salamat po, God bless," aniya.

