Courtesy: PUBG Mobile

MAYNILA - Na-disqualify ang dalawang koponan ng People's Unknown Battlegrounds (PUBG) matapos magsuntukan ang ilan sa kanilang mga manlalaro sa isang mall sa Makati.

Sa isang pahayag, sinabi ng PUBG Esports Mobile Philippines na madi-disqualify ang Elevate Reborn at team Infamous sa PUBG Mobile City Tournament 2023 - NCR Final matapos magsuntukan ang dalawang manlalaro malapit sa entablado.

"The PMCT organizing body and the [mall] Management have a strong zero tolerance policy for this kind of misconduct and misbehavior. We want to remind players to abide by the tournament's rules and regulations and to uphold the highest standards of sportsmanship and responsible gaming," anila.

Kumalat na ang ilang video nila na nagsusuntukan sa social media.

Magtatagal ang torneyo mula Abril 1 hanggang Abril 2.