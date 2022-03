MAYNILA - Nagkasundo na ang world no. 3 pole vaulter na si Ernest John Obiena at ang athletics body ng Pilipinas matapos ang sigalot mula pa noong Nobyembre.

Ito ay matapos ang mediation proceedings na ginawa ng Philippine Sports Commission sa pagitan ng dalawang partido.

Kasama sa mediation ang pag-endorso ng Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) kay Obiena sa Southeast Asian Games.

Ayon sa PSC, naging matagumpay ang mediation na isinagawa matapos ang ika-5 session sa pagitan ng dalawang panig.

Nagkasundo na rin ang dalawa na huwag nang isapubliko ang iba pang napag-usapang impormasyon.

Matatandaan na nag-ugat ang sigalot sa akusasyong hindi pagbayad ni Obiena sa kaniyang Ukranian coach na si Vitaly Petrov. Giit noon ng PATAFA na "falsified" ang ibinigay na liquidation documents ng atleta sa kanila.

Pero iginiit kalaunan ni Petrov na bayad siya. Naghain naman ng reklamo si Obiena at nagbantang kakasuhan ang PATAFA sa aniya'y paninira sa kaniya.

May mga pagkakataon pang kinailangang mag-intervene ang Kongreso para pagkasunduin ang dalawang partido, at may mga international sporting body nang nag-alok na kuhanin si Obiena para magrepresenta sa kanilang bansa - pero nanindigan din si Obiena na mananatili siyang Filipino athlete.

At nitong Enero, inirekomenda ng PATAFA na i-expel si Obiena sa national team na maglalaro sa SEA Games at sa World Indoor Tournament.

Sinubukang pumagitan ang Philippine Olympic Committee at PSC pero hindi umano magkasundo ang dalawa.

Kalauna'y nagbigay ng sanctions ang POC sa PATAFA.

-- May mga ulat ni Dyan Castillejo, ABS-CBN News