Tenorio inaasahang lalarong muli sa susunod na PBA season

Mula sa PBA Images

Habang nagpapagaling sa sakit, magiging parte ng coaching staff ni Barangay Ginebra coach Tim Cone ang Tinyente ng Gin Kings na si LA Tenorio.

Sa isang Twitter post, sinabi ng beteranong sportscaster na si Quinito Henson na inaasahang darating si Tenorio sa laban ng Ginebra kontra San Miguel Beer sa Biyernes.

“LA Tenorio was at Ginebra practice today & will join coach Tim Cone’s staff starting the PBA Govs Cup semis vs San Miguel Beer at Ynares Antipolo tomoro!” ani Henson.

Nauna nang napaulat na nagkaroon ng Stage 3 colon cancer ang tinaguriang "Iroman" ng PBA. Nagpaopera na siya pero sasabak pa sa chemotherapy treatment simula sa susunod na buwan.

Sinabi ni Henson sa isang Twitter reply na plano ring maglarong muli ni Tenorio sa susunod na PBA season.

"Yes the plan is to come back next season," aniya.

