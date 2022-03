Ang roster ng Blacklist International na lalahok sa SEA Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo. Handout photo

MAYNILA - Bilang pambato ng Pilipinas sa Southeast Asian Games (SEA Games), nais ng world Mobile Legends: Bang Bang champions na Blacklist International na buuin ang kanilang chemistry bilang paghahanda sa torneyo sa Hanoi, Vietnam.

Aminado si Blacklist head coach Kristoffer "Bon Chan" Ricaplaza na binubuo pa nila ang kanilang chemistry sa Sibol pool, dahil dalawa sa kanilang mainstay ay hindi makakalaro bunsod sa age limit na ipinataw ng tournament organizers.

"Ang challenges namin may dalawang bago. Sinusunod namin ang rules na itinalaga ng Vietnam so may rules tayo and I guess kaya nilang i-overcome ang pagsubok na pinagdaraanan nila," ani Ricaplaza sa mga reporter matapos ang press conference ng Sibol national esports team nitong Miyerkoles.

"Mag-bonding muna sila kasi bago sila. More of bonding experience muna, bago ang ultimate bonding experience," ani Bon Chan, na pinanghuhugutan ang signature game strategy na nag-uwi sa kanila ng back-to-back local titles sa ML:BB.

Pagpupursigihin ng mga bagong-salang gaya nina Lee Howard "Owl" Gonzales na makipagsabayan sa kanilang mga kakampi.

"Mag-practice lang nang mag-practice para makipagsabayan sa mga malalakas sa ibang bansa," ani Owl, na pumalit kay sa Blacklist mainstay na si Kiel "OHEB" Soriano sa gold lane para sa SEA Games.

Bukod kay Oheb, hindi makakapaglaro si Edward "EDWARD" Jay Dapadap, na pinalitan ni Dominic "Dominic" Soto.

Masaya naman ang tandem nina Johnmar "OhMyV33nus" Villaluna at Danerie James "Wise" Del Rosario na ngayon ay may pagkakataon na silang maging pambato ng Pilipinas sa SEA Games.

Kasama kasi sila sa pinagpipiliang pambato nang itanghal ang palaro sa Pilipinas noong 2019, pero hindi pinalad na makapasok sa national team.

"Sobrang happy kasi hindi kami pinalad noong 2019 and pangarap ko talaga na i-represent ang Pilipinas internationally," ani OhMyV33nus, na sinang-ayunan ni Wise.

Kampante man na makuha muli at mai-defend ang gold medal ng Pilipinas noong 2019 sa ML:BB, aminado si Bon Chan na may bagong lakas na rin ang ibang koponan, bukod sa Indonesia na nakalaban na rin ng Pilipinas sa gold medal match noong 2019.

"Sa ngayon kasi lumalakas ang ibang bansa so hindi natin alam kung sino [ang pinakamalaking threat]," paliwanag niya.

Gaganapin ang SEA Games sa Hanoi mula Mayo 12 hanggang 23.