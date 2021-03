‘I’m a big fan’: Dwyane Wade, nais maging si Jordan Clarkson kung babalik sa NBA

Jordan Clarkson and Dwyane Wade. Photos from AFP and AP / FILE PHOTOS

Patuloy ang pagdami ng mga humahanga sa ipinapakitang galing ni Fil-Am Utah Jazz player na si Jordan Clarkson sa NBA kaya maging ang basketball icon na Dwyane Wade ay nais siyang tularan sakaling bumalik sa liga.

Sa halftime ng laban ng Jazz kontra Boston Celtics, inamin ni Wade, umuupo bilang isa sa mga analyst ng laro, na gusto niya rin maging kagaya ni Clarkson na malaking ang nagiging kontribusyon kahit off the bench ito.

“If I could come back again in the NBA I want to be Jordan Clarkson.” @DwyaneWade loves Clarkson’s game. pic.twitter.com/CgrNTEPCO7 — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 17, 2021

Dagdag pa ng dating Miami Heat star, hindi niya nanaising maging superstar upang maproteksyunan ang kaniyang tuhod.

“If I could come back in the NBA, I want to be Jordan Clarkson. I don't want to be a superstar because I want to keep my knees good and all that. I want to be Jordan Clarkson: come off the bench, shoot it anytime I want, ultra green light, dress fly as hell, just go home after and chill,” komento ni Wade.

“I never set a cap on myself.” @JordanClarksons discusses his role as 6th man with @SHAQ & @DwyaneWade. pic.twitter.com/Mu0jQFyuTa — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 17, 2021

Muling inulit ni Wade ang kaniyang papuri sa basketbolista matapos ang nasabing laro kung saan pumukol ng 20 puntos si Clarkson tampok ang limang tres para sa panalo.

Aniya, gustong-gusto niya kung paano yinayakap ni Clarkson ang tungkulin nito sa Jazz bilang sixth man ng koponan at sinabi pang “big fan” siya nito.

“I love the way that you come in and get right to it. You take it seriously. But I also love your style, your fashion off the court man so I’m a big fan. I just want to say keep what you’re doing man and keep going,” payo ni Wade kay Clarkson.

Sa kasalukuyan, tumitipa ng 18.0 puntos kada laro si Clarkson bukod pa sa 3.9 rebounds at 2.2 assists upang manguna sa listahan ng mga sixth man sa torneo.

